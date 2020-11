Radfahrerin in Vechelde bei Sturz schwer verletzt

Eine 69-jährige Fahrerin eines Pedelec fuhr am Samstag um 11.30 Uhr auf dem Verbindungsweg von der Landesstraße 475 zum Storchenstieg („Vogelsiedlung“) in Vechelde. Eine Zeugin beobachtete laut Polizei, dass die Radfahrerin in der Nähe der Holzbrücke über die Aue offensichtlich wegen eines freilaufenden Hundes abbremsen musste. Sie sei gefallen und habe sich erheblich verletzt. Die Hundehalterin sei etwa 60 Jahre alt und Brillenträgerin gewesen. Der Hund soll mittelgroß gewesen sein. Die Polizei Vechelde sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können: (05302) 930490 .

red