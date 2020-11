Vechelder Corona-Nachbarschaftshilfe zieht Bilanz

In der Krise sollten die Menschen zusammenhalten – und das scheint in der Gemeinde Vechelde zu funktionieren: Denn bei der Corona-Nachbarschaftshilfe , zu der die Diplomsozialarbeiterin Mändy Kiessling aufgerufen hat, hätten rund 20 Personen – überwiegend Frauen – um Unterstützung gebeten. Nur rund 20, denn das sind in der Ostkreiskommune mit mehr als 18.000 Einwohnern relativ wenige Menschen .

Für Mändy Kiessling – zusammen mit Beate Schäfer zuständig für die Seniorensozialarbeit der Gemeinde – ist die überschaubare Resonanz jedoch nachvollziehbar : Zum einen gehöre Selbstüberwindung – um nicht zu sagen: Mut – dazu, sich einzugestehen, Hilfe zu benötigen und sich bei der Verwaltung zu melden. Zum anderen ist die geringe Nachfrage für die Groß Lafferderin aber auch ein Zeichen dafür, dass „ Familienangehörige , Freunde oder Bekannte in vielen Fällen in der Gemeinde Vechelde eben doch bereit stehen“, dass also die „ Nachbarschaftshilfe funktioniert“.

Bei der Hilfsaktion geht es ums Einkaufen – ehrenamtlich

Angelegt ist die Corona-Hilfsaktion der Gemeinde, die Mitte März mit dem Beginn des ersten Lockdowns gestartet ist, insbesondere auf das Einkaufen : Für Menschen, die beispielsweise aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe gehören oder aus anderen Gründen ( Erkrankungen ) in der Pandemie nicht so gerne in den Supermarkt gehen, kaufen die Helfer ein – und zwar ehrenamtlich im klassischen Sinne, also ohne Bezahlung . „Wir als Gemeinde sind dabei nur der Vermittler , der Koordinator“, beschreibt Mändy Kiessling ihr Aufgabe. So müssten sich die Helfer beispielsweise in der Verwaltung ausweisen, bevor sie loslegen dürfen. Und sie bekommen von der Kommune Bescheinigungen dafür, in den Supermärkten für einen zweiten Haushalt miteinzukaufen – „damit sie nicht dem Verdacht von Hamsterkäufen ausgesetzt sind“.

Mehr als 30 Interessierte, schildert die Gemeindemitarbeiterin, hätten sich bei ihr gemeldet, um „sich zu informieren, wie die Hilfe aussieht“. Letztlich habe sich daraus ein Stamm von zwei Handvoll Helfern herausgebildet, der die etwa 20 Hilfesuchenden unterstütze – „einige helfen also mehren Personen“. Die Helfenden beschreibt Mändy Kiessling so: Es seien, gleichmäßig verteilt auf Frauen und Männern, vor allem Personen im Alter von 40 bis 55 Jahren – also „Menschen, die im Berufsleben stehen, aber darüber hinaus diese Aufgabe übernehmen wollen“, spricht die Sozialarbeiterin davon, dass dies „nicht selbstverständlich ist“. Andererseits seien aber auch Schüler unter den Helfern (gewesen).

Aus der Einkaufshilfe können Freundschaften entstehen

Auch wenn es bei dieser Alltagshilfe zunächst ums Einkaufen geht, kann sich daraus auch mehr ergeben: „Das ist dann aber Sache der Beteiligten“, hebt Mändy Kiessling hervor. So könnten sich daraus durchaus andere gemeinsame Aktivitäten (etwa Spazierengehen, miteinander klönen) entwickeln, vielleicht sogar Freundschaften . „Bei mir haben schon Hilfesuchende angerufen und mich gefragt, ob sie den Helfern irgendetwas schenken könnten – etwa einen Blumenstrauß “, berichtet Mändy Kiessling von anrührenden Szenen und berichtet: „Verpflichtet ist niemand zu Geschenken – es steht aber jedem frei.“

Mändy Kiessling ist Nachfolgerin von Regine Semke , die in den Ruhestand gegangen ist; zuvor hat Mändy Kiessling im Senioren- und Pflegestützpunkt Peine gearbeitet. Zusammen mit Beate Schäfer aus Liedingen kümmert sie sich um den Seniorentreff im Vechelder Dornberg-Carree , in dem zurzeit wegen „Corona“ allerdings keine Veranstaltungen stattfinden dürfen. Eine individuelle Beratung ist dort aber nach wie vor möglich, jedoch nur nach Terminabsprache. Zu erreichen ist der Seniorentreff montags von 14 bis 18 Uhr sowie dienstags bis freitags von 9 bis 13 Uhr – Mändy Kiessling: (05302) 8041066; Beate Schäfer: (05302) 8041065. Bei Mändy Kiessling können sich in Sachen Corona-Nachbarschaftshilfe auch Hilfesuchende und Helfer melden.