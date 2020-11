Aus und vorbei: In der Kultkneipe „Minnis Bierquelle“ in Vallstedt schließt für immer der Zapfhahn, diese Quelle ist versiegt. „Corona hat mir den letzten Schuss gegeben“, stellt Wilhelmine Conrad – als „Minni“ ist sie ihnen allen ans Herz gewachsen – traurig fest.

Diese Pandemie – sie ist für die Gastronomie ein Unheilsbringer: Komplette oder teilweise Schließungen, eine Öffnung – wenn überhaupt – nur mit Auflagen. Jetzt im Lockdown musste Wilhelmine Conrad ihre „Minnis Bierquelle“ – eine Dorfkneipe vom „alten Schlag“, wo die Leute (vor allem Männer) gemütlich ihren Gerstensaft trinken und klönen – dicht machen. „Und ich mache auch nicht wieder auf“, setzt die 70-Jährige hinzu. Mindestens seit Jahresbeginn haben die Eheleute Wilhelmine und Bernd Conrad einen Nachfolger für die „Bierquelle“ gesucht, denn aus Altersgründen wollten sie sich ohnehin zurückziehen. Die Such blieb erfolglos. „Die jungen Leute wollen kein solches Lokal mehr haben“, bedauert „Minni“, die die Kneipe exakt seit dem 5. Dezember 1996 betrieben hat.

Das Kneipen- und Kücheninventar steht zum Verkauf

Zurzeit heißt es in der Kneipe: Alles muss raus. „Wir räumen alles leer“, beschreibt die Wirtin – in der Hoffnung, das eine oder noch verkaufen zu können: „Theke, Zapfanlage, Stühle, Kücheneinrichtung“, zählt sie auf – wer Interesse hat, kann bei ihr vorbeischauen. Die Conrads haben das Gebäude an der Ortsdurchfahrt mit der Kneipe und ihrer Wohnung gemietet – sie ziehen in eine andere Wohnung in Vallstedt.

„Benters Schlemmerdeel“ in Vechelde setzt hingegen – wie so viele andere Restaurant in diesen Zeiten – auf den Außer-Haus-Verkauf von Speisen. „Wir haben viele treue Stammkunden“, freut sich Manuela Benter, die das Restaurant mit ihrem Mann Michael Benter betreibt, über die Resonanz beim Abhol-Service. Dennoch sei bei ihr Kurzarbeit angesagt. Unabhängig davon haben die Eheleute einen Makler mit dem Verkauf des Restaurants beauftragt – wann es dazu komme, sei aber noch nicht klar. „Vielleicht in zwei, drei oder fünf Jahren“, blickt Manuela Benter voraus und versichert: „Uns macht die Gastronomie Spaß – wir machen in jedem Fall erst mal weiter, mindestens nächstes Jahr.“ Generell – unabhängig von „Corona“ – seien die Zeiten für die Gastronomie jedoch „schwierig“: Unwahrscheinlich ist es daher, dass es nach einem Verkauf des Gebäudes dort noch bei einem Restaurant bleibt.

Oft genug werden Gastronomiebetriebe zu Wohnungen umgebaut – so auch die Kneipe „Zur Esche“ in Liedingen, die bereits 2015 geschlossen worden ist: Sie ist seit 1896 eine Gaststätte gewesen.