Netto-Markt in Vechelde wird zum Fitness-Studio

Das Rätsel ist gelöst: Im Gebäude des früheren Netto-Markts an der Hildesheimer Straße in Vechelde will ein neuer Pächter ein Fitness-Studio einrichten und betreiben – das teilt der Gebäudeeigentümer aus Braunschweig, der nicht mit seinem Namen erwähnt werden möchte, auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

