Vechelde. In der Nacht von Montag auf Dienstag brannte es zwei Mal im Landkreis Peine. Größere Schäden konnte die Feuerwehr verhindern.

Feuerwehren löschen Brände in Gadenstedt und Vechelde

Gleich zwei Mal brannte es laut Polizei im Landkreis Peine in der Nacht von Montag auf Dienstag. In Vechelde konnte die Feuerwehr das Schlimmste verhindern, als sie gegen 22.40 Uhr zu einem Scheunenbrand auf die Straße „Im Dorfe“ gerufen wurde. Nur Teile des Daches und der Scheunenanbau wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei nicht machen. Ermittlungen zur Brandursache wurden bereits aufgenommen.

Nach Scheunenbrand Einsatz an Containern

Gegen 2.15 Uhr brannten mehrere Altpapiercontainer in der Straße Landwehr in Gadenstedt nieder. Trotz des schnellen Feuerwehreinsatzes wurden drei Container zerstört. Die Feuerwehr konnte allerdings verhindern, dass die Flammen auf weitere Container übergreifen. Im Polizeibericht wird von einem Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro gesprochen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede, (05172) 370750, in Verbindung zu setzen.

red