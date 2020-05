Vechelde. Eine Lagerhalle in Vechelde war in der Nacht auf Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Die Täter entkamen unerkannt.

Einbrecher dringen in Lagerhalle in Vechelde ein

In eine Lagerhalle in der Straße „An der Feuerwache“ in Vechelde sind bislang nicht ermittelte Täter eingebrochen. Das teilte die Polizei mit.

Die Täter stahlen nichts aus der Halle

Die Tat geschah in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Einbrecher drangen gewaltsam in die Halle ein, öffneten mehrere Schränke und entkamen, ohne etwas zu entwenden.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro.