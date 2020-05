Die Realschule Vechelde nimmt Anmeldungen entgegen

Vechelde. Die Realschule in Vechelde hat sich aus gegebenen Umständen entschieden, Anmeldungen per Email zu ermöglichen. Bis zu 15. Mai ist noch Zeit dazu.

Das Schuljahr 2020/21 steht vor der Tür und für viele Kinder ist es das erste Jahr auf einer weiterführenden Schule. Eltern, die sich dazu entscheiden, ihre Kinder auf die Realschule Vechelde zu schicken, können die dafür nötigen Anmeldungen vom 11. bis zum 15. Mai in bei der Realschule vornehmen. Das teilt die Realschule Vechelde mit.

Wegen der Corona-Pandemie können Anmeldungen per Email vorgenommen werden

Die Verwaltung der Realschule möchte in Hinblick auf den zurzeit gebotenen Infektionsschutz eine kontaktlose Anmeldung ermöglichen. Daher bietet sie den Eltern an, die Unterlagen per Mail oder auf dem Postweg, gegebenenfalls auch durch Einwurf in den Briefkasten der Schule, abzugeben.

Die Schule bittet darum, die Unterlagen dem Sekretariat während dessen Öffnungszeiten an den genannten Tagen zwischen 8 und 14 Uhr zukommen zu lassen. Wer die Unterlagen per Email einreicht, kann diese zu einem späteren Zeitpunkt im Original nachreichen.

Neben den Anmeldeformularen sind noch weitere Unterlagen notwendig

Die notwendigen Anmeldeformulare können auf der Internetseite der Realschule Vechelde heruntergeladen werden oder im Sekretariat abgeholt werden. Neben den Anmeldeformularen werden folgende Unterlagen benötigt: Zeugnis des ersten Halbjahres des vierten Jahrgangs, Impfpass, gegebenenfalls Nachweis über sonderpädagogischen Förderbedarf, gegebenenfalls Sorgerechtsnachweis, gegebenenfalls Schulbescheinigung für ein zweites oder drittes Kind.