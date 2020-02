Abbiegeunfall bei Sierße fordert zwei Leichtverletzte

Zwei Fahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 8 Uhr auf der Kreisstraße 65 leicht verletzt worden. Ein 22-jähriger Edemissener war mit seinem VW Up auf der Kreisstraße 65 aus Richtung Sierße kommend in Richtung Dungelbeck unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Kreisstraße 23 übersah er laut Polizei offenbar einen 29-jährigen Peiner, der ihm in einem Audi A3 entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen beide Fahrer verletzt wurden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 16.000 Euro, teilt die Polizei mit.