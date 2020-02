Einbrecher sind am Sonntag zwischen 10.15 und 19 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße „Haselmark“ in Vechelde eingedrungen. Sie entwendeten Schmuck und flohen unerkannt und in unbekannte Richtung. Den Schaden kann die Polizei noch nicht beziffern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, (05302) 8043730, zu melden.

