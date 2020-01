Der Vechelder Jochen Schmidt: Er gilt als Problemlöser

Von wegen, Vereinsvorstände sind graue Herren jenseits der 60. Jochen Schmidt beweist das Gegenteil. Im Alter von 25 Jahren rückte Schmidt an die Vereinsspitze des MTV Vechelde, mit 1425 Mitgliedern der zweitgrößte Verein im Landkreis Peine. Das war im Jahr 2015. Während einer Jahresversammlung wurde er gefragt – und sagte sofort zu. Heute, vier Jahre später, sitzt der im benachbarten Groß Gleidingen aufgewachsene Schmidt noch immer auf dem Vorstandsstuhl.

Dass er diesen Job übernommen hat – „vom Aufwand betrachtet ist es mindestens ein Nebenjob“, so Schmidt – bereut der Maschinenbau-Ingenieur bislang nicht. Denn: Jochen Schmidt will etwas bewegen im MTV Vechelde. „Ich bin gerne Vorsitzender und will helfen, den Verein weiterzuentwickeln.“

Rund eine Stunde pro Tag bringe er neben seinem Hauptberuf auf, um die Dinge beim MTV am Laufen zu halten oder ins Laufen zu bringen. „Da sind noch nicht die ganzen Sitzungen eingerechnet“, sagt der 29-Jährige. „Die können schnell mal drei, vier Stunden dauern.“

Darüber hinaus ist Schmidt Sprecher aller Vechelder Vereine mit entsprechendem Stimmrecht beim Kreissportbund und wichtiger Ansprechpartner für den Landkreis. Ohne sein Vorstandsteam und viele stille Helfer im Hintergrund sei die Vereinsarbeit beim MTV indes kaum zu bewältigen, betont Schmidt. Schon gar nicht für einen Einzelnen. „Die Bürokratie erdrückt uns“, sagt der Vereinschef. Versicherungsschutz, Steuerrecht, Datenschutzrecht – „da überlegt man sich so manches Mal, ob man Sportveranstaltungen noch durchziehen kann“.

Nur gut, so Schmidt, dass es im Vorstand Mitstreiter gebe, die sich dieser Dinge annehmen. „Diese Vielfalt in einer Vereinsführung ist mir enorm wichtig.“ Einen Verein zu führen sei mitunter „herausfordernd“, sagt Schmidt. Vieles müsse organisiert werden, viele Gespräche seien zu führen, um die Interessen vieler Mitglieder und Abteilungen unter einen Hut zu bringen. „Ein Vielsparten-Verein führt sich anders als ein Einsparten-Verein“, so Schmidt, der auch als Problemlöser gefragt ist. Etwa dann, wenn es an Hallenzeiten oder an Übungsleitern mangelt. Dass das benachbarte Schulsportzentrum in Vechelde um einen Hallenbau erweitert werden soll, begrüßt Schmidt. „Davon profitieren auch wir als Verein enorm.“

Trotz der vielen Vereinsarbeit im Hintergrund und am Schreibtisch kann Schmidt seine Leidenschaft für den Sport nicht leugnen – sowohl im Management eines Vereins als auch als aktiver Sportler. Denn Letzteres ist der 29-Jährige ohne Zweifel.

Nachdem er in seinem Heimatort Groß Gleidingen und in der JSG Auetal das Fußball-Abc gelernt hatte, zog es Schmidt später zum Leistungsschwimmen. Er machte nebenbei seinen Übungsleiterschein, auch als Kampfrichter stand er am Beckenrand. Studium und Beruf veränderten die Situation. Die Zeit fürs Schwimmen wurde knapper, also fing Schmidt mit Badminton an. „Auf Kreisliga-Niveau, siebte Herrenmannschaft beim MTV, alles Quereinsteiger.“ So beschreibt er seinen neuen Hobbysport.

Mehr noch: Im Winter zieht es Schmidt auf die Piste. „Ich liebe Alpin-Ski, laufe schon seit Kindertagen“, erzählt er. Und im Sommer geht’s aufs Wasser. „Ich habe das Windsurfen für mich entdeckt.“

Peiner des Jahres:

Diese Sympathieaktion unserer Zeitung für das Ehrenamt rückt das vielfältige bürgerschaftliche Engagement der Freiwilligen im Peiner Land in den Blickpunkt.

Die Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben ihre persönlichen Favoriten als Kandidaten für den Sympathiepreis nominiert

Bereits porträtiert in dieser dritten Runde haben wir folgende Kandidaten:

Die Ehrenamtsgala „Peiner des Jahres“ findet am Donnerstag, 20. Februar 2020, im Bürgerzentrum in Vechelde statt. In dieser großen Feierstunde werden jährlich die „Helden des Alltags“ gewürdigt.