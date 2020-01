Jugendpflege Vechelde bietet Vater-Kind-Aktion und Fahrten

Ein Vater-Kind-Erlebniswochenende auf dem Zeltplatz in Eltze bietet die Vechelder Jugendpflege auch in diesem Jahr an.

Lust, dem Alltagstrott zu entfliehen? Dazu bietet die Vechelder Gemeindejugendpflege in diesem Jahr einige Aktionen an.

• Vater-Kind-Erlebniswochenende auf dem Zeltplatz in Eltze mit dem Eltzemännerteam der Jugendpflege vom 26. bis 28. Juni – unter anderem Lagerfeuer, Sport- und Spielangebote, grillen, chillen, Fußball-Europameisterschaft. 39 Euro für einen Vater mit Kind (plus zehn Euro für jedes weitere Kind).

• Zeltlager in Eltze für Kinder von 8 bis 15 Jahren vom 16. bis 28. Juli – Tagesfahrten, Spiel- und Bastelangeboten, Aktionen, Badefahrten, Spielturnieren, Abenteuer, Zeltlagerromantik am Lagerfeuer. 189 Euro pro Kind aus der Gemeinde Vechelde (plus 35 Euro für Auswärtige).

• Auslandsfreizeit für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren im Camp Nautic Almata (Costa Brava/Spanien) vom 8. bis 22. August – baden, Sport, Spiel und Spaß. Zur Anlage gehören eine Poollandschaft, Restaurants, Stranddisco und noch viel mehr Freizeitangebote. 499 Euro für Jugendliche aus der Gemeinde Vechelde (plus 50 Euro für Auswärtige).

• Herbstfreizeit für Kinder von 9 bis 14 Jahren im Jugendhof Sachsenhain (Verden) vom 20. bis 23. Oktober – Aktion und Spaß. 89 Euro für Kinder aus der Gemeinde Vechelde (plus 20 Euro für Auswärtige).

Jede Freizeit wird von ausgebildeten Gruppenleitern begleitet. Da die Ansprüche, Interessen und Wünsche je nach Alter unterschiedlich sind, kommt keiner bei unserem Fahrtenangebot zu kurz. Allerdings sind die Teilnehmerzahlen bei den Fahrten begrenzt, deshalb gilt die Reihenfolge der Anmeldungen. Anmeldebeginn ist am Dienstag, 7. Januar, ab 14 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum (KJZ) Treff in Vechelde, Am Windmühlenberg 1a (ab 12 Uhr können Wartenummern abgeholt werden). Anmeldungen werden nicht telefonisch oder per Mail angenommen. Pro anmeldende Person können drei Teilnehmer angemeldet werden. Informationen im KJZ unter (05302) 1725 und unter www.kjz-vechelde.jimdo.com im Internet.