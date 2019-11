Schulanbau – Vechelder Gymnasium „empört“ über Verzögerungen

Die Ankündigungen der Peiner Landkreisverwaltung zum geplanten Anbau an das Vechelder Gymnasium – sie haben eine „große Empörung“ in dieser Schule ausgelöst. Schon ungewöhnlich, dass sich eine Schulleitung mit solcher Vehemenz gegenüber dem Schulträger, dem Landkreis Peine, äußert.

Was ist geschehen? Wegen der Umstellung von G8 (Abitur nach acht Jahren Gymnasium) auf G9 (nach neun Jahren) benötigt das Vechelder Julius-Spiegelberg-Gymnasium eine Erweiterung – das ist seit Jahren bekannt. Kreissprecher Fabian Laaß hat zunächst als „voraussichtlichen Baubeginn“ das Jahr 2021 genannt (wir berichteten). Die stellvertretende Schulleiterin Kathrin Mürmann erklärt dazu verärgert: „Wenn das stimmt, müssen für unsere Schüler für mindestens zwei Schuljahre Container eingerichtet werden“ – gemeint sind die Jahre 2020/2021 und 2021/2022. Zudem werde sich das Problem fehlender Fachräume in Chemie, Biologie und Musik noch weiter verschärfen. „Dass wir solche gravierenden Entwicklungen aus der Presse erfahren, ist für die gesamte Schulgemeinschaft weder nachvollziehbar noch hinnehmbar“, wettert Kathrin Mürmann. In seiner erneuten Stellungnahme vom Montag rudert Laaß etwas zurück – und spricht von einem „Baubeginn Ende 2020“.

Begründet hat Laaß die Verzögerungen beim Anbau zunächst damit, dass „es für solche Projekte politischer Entscheidungen und davor einer intensiven Prüfung und Kostenschätzung bedurft hat“. In der Stellungnahme vom Montag ergänzt der Kreissprecher: „Durch die Konjunktur im Baugewerbe und den damit verbundenen Kostensteigerungen hat sich das gesamte Projekt, so wie derzeit fast alle unsere Bauvorhaben, um rund 30 Prozent verteuert.“ Für die dafür benötigten finanziellen Mittel müssten zunächst die Haushaltsvoraussetzungen während der diesjährigen Budgetberatungen geschaffen werden. „Deshalb liegen wir mit den geplanten Schritten (Wirtschaftlichkeitsprüfung, Ausschreibung, Bauantrag) bis zum eigentlichen Baubeginn rund vier Monate hinter dem vorgesehenen Zeitplan", führt Laaß aus – und kommt so auf den Baubeginn erst Ende 2020.

Kathrin Mürmann hingegen erinnert: „Schon in den Jahren 2015 und 2016 haben wir die Kreisverwaltung von uns aus auf den zusätzlichen Raumbedarf für das Vechelder Gymnasium beim Wechsel von G8 zu G9 hingewiesen.“ 2017 habe es ein mit dem Landkreis (Schulträger) abgestimmtes Raumkonzept gegeben, auf dessen Grundlage die Planungen hätten beginnen können. „Zudem bestand Einigkeit, dass die Erweiterung in Vechelde aufgrund der Dringlichkeit oberste Priorität haben sollte“, ist die stellvertretende Schulleiterin überzeugt.

In der Folge habe der Landkreis die Planungen aber „nur sehr zögerlich vorangetrieben“, so dass erst Mitte 2018 – nach erneuter „massiver Aufforderung“ durch den Schulvorstand und die Gesamtkonferenz des Vechelder Gymnasiums – weitere Schritte eingeleitet worden seien. So ist das abgestimmte Raumprogramm für die Schulerweiterung – darunter acht, neun neue Klassenräume, Fachräume für Biologie, Chemie und Musik und zusätzliche Gruppenräume – Kathrin Mürmann zufolge im September 2018 kostenmäßig erfasst worden: „Mittel im Kreishaushalt sollten dafür beantragt werden.“

Als angedachter Baubeginn für den Erweiterungsbau sei damals das Frühjahr 2020 genannt worden. „Zähneknirschend haben wir zugestimmt, dass bis zur Fertigstellung der Schulerweiterung 2021 übergangsweise für ein Schuljahr Container notwendig sind“, betont die stellvertretende Schulleiterin. Doch auch diese Zeitplanung für den Baubeginn habe der Landkreis (Schulträger) nicht einhalten können. Erst im Juni dieses Jahres sei der Schule – „wiederum auf beharrliche Nachfrage“ – ein konkretes Erweiterungskonzept vorgestellt. „Immer noch signalisierte der Landkreis allerdings im Schulvorstand einen möglichen Baubeginn für den Spätsommer 2020, so dass bei günstigen Rahmenbedingungen zum Schuljahr 2021/2022 mit dann einjähriger Verspätung die Schulerweiterung hätte fertig sein sollen“, setzt Kathrin Mürmann hinzu. Die Schulleitung des Julius-Spiegelberg-Gymnasiums erwarte vom Landkreis, dass „alles dafür getan wird, die Schulerweiterung im Jahr 2021 fertiggestellt zu haben“. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten – und wird von Experten bezweifelt.

Gleichzeitig weist die Schulleitung – „auch zum wiederholten Mal“ – auf die erhöhten Nutzerzahlen/Schülerzahlen des Gymnasiums bei der Schülerbeförderung hin; auch hier gebe es „dringenden Handlungsbedarf“. Kathrin Mürmann: „Schlussendlich wünschen wir uns auch eine deutlich bessere Kommunikation des Landkreises Peine unserer Schule gegenüber.“