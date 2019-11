Galgo im Fürstenauer Holz entlaufen – Wer hat Picaro gesehen?

So sieht der entlaufene Rüde Picaro aus.

Vechelde. Der Galgo ist am Dienstagvormittag im Fürstenauer Holz entlaufen. Er ist gechipt und bei Tasso registriert.

Unser Leser Karlheinz Schaefer sucht seinen Hund. Der Galgo Español, der auf den Namen Picaro hört, ist ihm am Dienstag gegen 11 Uhr im Fürstenauer Holz beim Spaziergang entlaufen. In seiner Verzweiflung hat sich der Vechelder an uns gewandt.

Schaefer teilt mit, der kastrierte vierjährige Rüde sei braun-gestromt und habe als besonderes Merkmal eine Ohrfehlstellung. Das Tier ist gechipt und unter der Suchdienstnummer S2426674 auch beim Tierregister Tasso gemeldet.

„Picaro ist Menschen und Hunden gegenüber sehr zutraulich und nicht aggressiv“, teilt Schaefer mit. Der Vechelder hofft, dass jemand Hinweise auf den Verbleib des Tieres geben kann: (05302) 4101, (01520) 1828549.