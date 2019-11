Alex Vasilev bringt Sonnenschein ins Vechelder Rathaus

Es gibt Menschen, die besitzen eine besondere Ausstrahlung, der man sich nur schwer entziehen kann. Und dazu gehört der Künstler Alex Vasilev aus Peine. Der gebürtige Bulgare stellt in der Rathausgalerie Vechelde 55 seiner Bilder unter dem Titel „Meer und mehr“ aus. Über drei Etagen will Vasilev einen farblichen Spannungsbogen mit Motiven ziehen, die an das Rauschen des Meeres erinnern. Die den Betrachter spüren lassen wollen, wie die...