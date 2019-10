Schülerbeförderung: Vechelder Beschwerden sind nicht bekannt

An der Bushaltestelle an der Vechelder Realschule steigen die Realschüler und Gymnasiasten ein und aus: Probleme sind dem Landkreis Peine nicht bekannt.

Volle Busse, in denen Schüler keinen Platz mehr finden; unzumutbar lange Bustouren zu den Schulen und Busse, die verspätet zum Unterrichtsbeginn ankommen: Die Schülerbeförderung im Landkreis ist ein viel diskutiertes Thema – und oft genug kochen die Emotionen über. Gegenüber unserer Zeitung berichten Eltern auch aus der Gemeinde Vechelde immer wieder über Probleme bei der Schülerbeförderung.

Allerdings stellt Fabian Laaß, Sprecher der Peiner Landkreisverwaltung, fest: „Aktuell liegen uns keine Beschwerden zum Thema Beförderung zu den weiterführenden Schulen in der Gemeinde Vechelde vor.“ Zuständig für die Schülertransporte ist der Landkreis, der allerdings Busunternehmen mit dieser Aufgabe betraut. Die Beförderungszeiten entsprechen Laaß zufolge den „Regelungen der Satzung zur Schülerbeförderung“: „Danach gilt für den Schulweg zur weiterführenden Schule eine Zeit von 60 Minuten.“ Und weiter: „Diese Regelungen werden nach unserer Kenntnis genauso eingehalten wie die Wartezeiten vor und nach dem Unterricht.“ Die Grundschule Vechelde habe die Unterrichtszeiten zum Schuljahresbeginn angepasst, weshalb sich nun auch die Beförderung geändert habe. „Sie bewegt sich allerdings im Rahmen der gesetzlichen Regelungen“, ergänzt Laaß.

Im Vechelder Gymnasium ist der Lehrer Dr. Rolf Elligsen Ansprechpartner für den Schülertransport: „Wenn wir Beschwerden von Eltern oder Schülern bekommen, leiten wir sie weiter an die Busunternehmen – mehr können wir als Schule leider nicht tun.“

Die aktuelle Situation beschreibt Elligsen: „Momentan gibt es im Prinzip keine Beschwerden.“ Allenfalls die Situation nach der sechsten Stunden sei ein Thema: „Manchmal sind dann die Busse so voll, dass nicht alle Gymnasiasten mitkommen.“ Sie müssten dann warten bis nach der siebten Stunden, um mit dem nächsten Bus nach Hause zu kommen, oder würden vorher von den Eltern abgeholt. Diese Schwierigkeiten kämen insbesondere, wenn „vereinzelt Arbeitsgemeinschaften des Gymnasiums in der siebten und achten Stunde ausfallen, die Schüler also schon nach der sechsten Stunde nach Hause wollen“.

Generell beurteilt der Lehrer die Lage so: „Die Busse für die Schülerbeförderung sind zu 95 Prozent besetzt.“ Das führe manchmal zu Schwierigkeiten, etwa wenn Gymnasiasten Schulutensilien wie Sporttaschen/Sportausrüstung oder Musikinstrumente mit sich führten, so dass in den Bussen weniger Sitzplätze bereit ständen. So könne es passieren, dass aus einer 95-prozentigen Besetzung eine 100-prozentige oder mehr werde.

Ernsthafte Probleme gibt es aber dem Vechelder Gymnasium zufolge mit der Wiedereinführung von G9 (Abitur nach der 13. Klasse, also nach neun Jahren Gymnasium): „Ab dem Schuljahr 2020/2021 haben wir einen Jahrgang mehr – also 120 Kinder, von den mindestens 80 mit dem Bus zur Schule fahren werden“, rechnet Elligsen vor. Entsprechend müssten dann weitere Busse bereitgestellt werden.

Beschwerden zur Schülerbeförderung nimmt das Vechelder Gymnasium unter Telefon (05302) 806800 entgegen und leitet sie an die Busunternehmen weiter (Peiner Verkehrsgesellschaft/PVG).