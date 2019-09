Ortschaftsabend in Wahle – Ihre Meinung ist gefragt

Die Ortschaft Wahle – sie scheint ihre Vorzüge zu haben. Schließlich verkauft die Gemeinde Vechelde dort so viele Wohnbaugrundstücke wie in keinem anderen Ort – zumindest, wenn man das ins Verhältnis setzt zur Einwohnerzahl von Wahle. Beim Ortschaftsabend unserer Zeitung am Donnerstag wird deutlich, was Wahle auszeichnet: das Vereinsleben.

Der Heimat- und Kulturverein, der Schützenverein „Freischütz Wahle“, aber auch beispielsweise die Frauenhilfe stehen genauso für dieses Dorfleben wie der Sportverein TSV Sierße/Wahle und die Feuerwehr Vechelde/Wahle – nicht zu vergessen die Kirchengemeinde. Bei unserem Ortschaftsabend kommen sie alle zu Wort – sei es auf dem Podium, sei es im Publikum.

Doch es werden von der Bevölkerung sicherlich auch brisante Themen angesprochen wie die Auswirkungen der großen Neubaugebiete auf Wahle – ein Dauerthema. Das gilt auch für die Ortsdurchfahrt, auf der nach Beobachtung von Anliegern zu oft gerast werde – da ist der Landkreis Peine mit „Blitzern“ gefordert.

Der Ortschaftsabend unserer Zeitung am Donnerstag, 19. September, findet ab 19 Uhr statt im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Wahle, Schulstraße 5. Jeder ist willkommen, jeder kann seine Meinung sagen. Der Eintritt ist frei, für Getränke sorgt der Schützenverein „Freischütz Wahle“. Die Moderation übernimmt Harald Meyer, Redakteur unserer Zeitung. Auf dem Podium stehen Rede und Antwort:

• Wahles Ortsbürgermeister Jörg Hollstamm.

• Vecheldes Bürgermeister Ralf Werner.

• Wahles Ortsheimatpfleger Dr. Hartmut Hoppenworth.

• Reiner Pape (Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins Wahle).

• Heinz Eggeling aus Wahle (stellvertretender Vorsitzender des Sportvereins TSV Sierße/Wahle).

• Heinz-Jürgen Schulz (Vorsitzender im Schützenverein „Freischütz Wahle“).