Mehr als 400 Besucher beim 17. Weinfest in Wierthe

Zum 17. Weinfest in Wierthe luden Adolf Radke und sein Team am Samstag bei Livemusik mit Luis Angel auf den heimischen Hof ein. Rund 400 Gäste genossen einen abwechslungsreichen Tag. Was ist das Geheimrezept von Adolf Radke und seinem Team, das sein Weinfest zu etwas so Besonderem werden lässt? Die...