Bodenstedterin über Peking: eine absolute Kontroll-Stadt

Bodenstedt. Johanna Lies berichtet in ihrem letzten Artikel über ihre zwiespältigen Erfahrungen in der chinesischen Hauptstadt.

Sie ist in Bodenstedt aufgewachsen und reist durch die Welt: Johanna Lies. Zuletzt ist sie mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren - und zwar auf der transmongolischen Strecke, die von der russischen Hauptstadt Moskau über Irkutsk (Russland) am Baikalsee bis in die chinesische Hauptstadt Peking führt. In ihrem achten und letzten Bericht erzählt Johanna Lies nun von ihren Erlebnissen in China:

„China ist anders. Denn hier funktioniert kein Google, kein Facebook und keine Kommunikation mit der Außenwelt – außer man hat WeChat: eine App, von der Regierung geschaffen und als Mittel der absoluten Kontrolle benutzt. Die Menschen kommunizieren darüber und bezahlen damit alles – Straßenbahn, Taxi, im Einkaufsladen...

In Gesprächen mit Einheimischen habe ich das Gefühl, dass sie die Gefahr von WeChat nicht sehen. Stattdessen starren sie die ganze Zeit auf ihr Smartphone und selbst mit dem Nebenmann „reden“ sie über das Smartphone.

Peking nehme ich deshalb als eine absolute Kontroll-Stadt wahr: überall Polizei, überall Kameras, überall Taschenkontrolle. Ich spüre dadurch mehr Angst als Sicherheit. Hätte ich irgendwas falsch gemacht, was wäre mit mir passiert? Einige Fehler habe ich begangen, und so ist mein Aufenthalt in China alles andere als angenehm.

Sehenswert ist die Stadt trotzdem. Allein der Gang über die Chinesischen Mauer ist ein unvergessliches Erlebnis, und auch die Tempel sowie Parks sind von unfassbarer Schönheit geprägt. Die Orte sind aber leider komplett überfüllt mit Touristen, die permanent mit mir Fotos machen wollen. Manche fragen mich wenigstens freundlich, andere finden unverschämte Wege für ein Foto mit mir – „weißhäutige Frauen gehören zu den Sightseeing-Objekten.“

Der Sommerpalast von Peking gehört zu meinen Highlights: bunte Fassaden und detailreich bemalte Holzgängen, die Kanäle, die Tempel, die Seen – es fühlt sich an wie eine zweite Welt. Das Gelände ist außerdem so weitläufig, dass man an einigen Ecken Ruhe von dem ganzen Trubel findet und entspannt im Schatten picknicken kann.

Keine chinesischen Nudeln, sondern viel Reis, „gereifte, gekochte Eier in Sojasoße“ (oder vergammeltes Ei für uns Deutsche), Frühlingsrollen und Dim Sum (vergleichbar mit Dampfnudeln mit herzhafter Füllung): Die Realität unterscheidet sich nicht nur im Essen von meinen Erwartungen. Auch bei der Luft: Ich rechne mit viel Straßen-Barbecues, was jedoch wegen der schlechten Luft vor einigen Jahren verboten wurde. Zusätzlich durften nur noch Elektro-Autos in Peking fahren. Seitdem sei die Luft in der Stadt wohl deutlich besser geworden, Halsschmerzen plagen mich trotzdem, und Sterne sieht man am Abend auch nicht. Wie schlimm die Luft vor einiger Zeit gewesen sein musste?

Statt der natürlichen Schönheit zieren viele künstliche Grünanlagen mit gigantischen Figuren aus Blumen die Straßenränder. Ich fühle mich in Peking wie in einer Kapsel gefangen, wie in einer fremden, weitentfernten Welt. Ob die Stadt ein Märchen oder die Hölle ist, beurteilt wohl jeder Mensch für sich selbst. Peking ist mein letzter Halt mit der transsibirischen Eisenbahn (Transsib).

Knapp 9000 Kilometer habe ich zurückgelegt, unfassbare Orte gesehen und großartige Menschen kennen gelernt. Ob ich es weiterempfehlen kann? Was für eine Frage! In der Transsib kann ich abschalten, regenerieren und mir über meine Wünsche sowie Ziele im Leben klar werden. Wo spürt man sonst so viel Realität und kommt in Kontakt mit Einheimischen? Allein diese drei unterschiedlichen Kulturen von Russland, der Mongolei und China zu erleben, hat diese Reise abwechslungsreich, bereichernd und interessant gemacht. Manchmal sind die eher untypischen Länder viel faszinierender als die Standartreiseziele.

Für mich ist es eine unvergessliche Zeit. Falls Ihr irgendwelche Fragen habt, den richtigen Blog lesen möchtet oder Tipps braucht, um selber einmal mit der Transsibirischen Eisenbahn zu fahren, schreibt mir gerne unter johannalies@yahoo.co eine Mail.“