Vechelade und Sierße werden zu riesigen Flohmärkten

Premiere geglückt: Der erste Flohmarkt in Sierße – organisiert von der örtlichen Kulturgemeinschaft – war am Sonntag ein voller Erfolg. „Das Dorf war picke packe voll, was will man mehr?“, bilanziert der stellvertretende Vorsitzende Andree Borchers. Erstaunlich und klasse sei die Teilnahme von rund...