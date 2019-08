Vechelder Skater-Night: Musikboxen sorgen für besseren Sound

Musikboxen entlang der Hildesheimer Straße für die Musik, die „Vechelde-Socken“ und der „Vechelder Skater-Shot“ – das sind Neuerungen bei der fünften Skater-Night Mitte August auf der Hildesheimer Straße in Vechelde.

Organisator des Events ist erneut die Vechelder Werbegemeinschaft, deren Vorsitzender Armin Obermeier hofft bei der Skater-Night eigentlich nur auf eines: „auf gutes Wetter“ – heißt: Trocken muss es sein, damit nicht wieder so ein „Reinfall“ passiert wie bei der vierten Auflage vor zwei Jahren.

Denn ansonsten ist für alles gesorgt: „Wir in der Werbegemeinschaft sind ehrenamtlich unterwegs und haben auf diesem Gebiet kaum Erfahrung“, gibt Obermeier unumwunden zu: „Daher haben wir uns diesmal für die Skater-Night professionelle Hilfe besorgt.“

Das Grundkonzept bleibt aber unverändert: Erneut lässt die Gemeindeverwaltung für die Skater-Night am Freitag, 16. August, die Hildesheimer Straße sperren – und zwar in dem rund 500 Meter langen Abschnitt von der Kreuzung mit der Köchinger Straße/Peiner Straße bis zur Spinnerstraße. „Für die Bevölkerung ist es immer wieder ein herrliches Gefühl, sich einmal ganz unbeschwert auf der Hildesheimer Straße bewegen zu können – ganz ohne Autoverkehr“, weiß Obermeier aus vielen Gesprächen zu berichten. Die besonderen Erfahrungen einer autofreien Hildesheimer Straße haben die Einwohner allerdings nicht nur bei der Skater-Night, sondern auch alljährlich beim weihnachtlichen Straßenfest.

„Jung und alt“ will die Werbegemeinschaft wieder bei der Skater-Nacht ansprechen – ein „Fest für die ganze Familie“ soll es sein. Wobei die Teilnehmer nicht mur mit Skatern auf der autofreien Hildesheimer Straße – auch parkende Autos gibt es dort dann nicht – unterwegs sein können. Auch andere Fortbewegungsmittel wie Roller-Skates/Rollschuhe, Hoverboards, Elektro-Roller sowie (für Kinder) Fahrräder sind erlaubt – gegenseitige Rücksichtsname sollte eine Selbstverständlichkeit sein.

Ganz bewusst hat sich die Werbegemeinschaft gegen irgendwelche Wettbewerbe bei der Skater-Nacht entschieden. „So kann jeder sein eigenes Tempo gehen, jeder kann sich ganz unbeschwert bewegen“, beschreibt Obermeier den Hintergedanken.

Und mit Musik geht bekanntlich alles besser: So wird mit dem Braunschweiger „De Bosse“ erstmals ein Discjockey bei dem Event für Stimmung sorgen – und zwar auf der Empore vor dem Rathauseingang. Ein „breites Spektrum“ an Musikrichtungen deckt „De Bosse“ ab – das verspricht der Eventmanager Thomas Steinbock von der Firma „Rebel Event“ und zählt auf: Hip-Hop, Pop, Rock und so weiter. Eine Wunschliste für die Lieblingslieder der Zuhörer ist vorgesehen und soll dann abgearbeitet werden.

Der Vechelder, der unter anderem bei der Braunschweiger Kulturnacht engagiert gewesen ist, ist ein Fan solcher Veranstaltungen wie der Skater-Night – wegen des „Community-Gedankens“: „Leute kennenzulernen, das geht heutzutage viel zu sehr verloren“. Nicht nur an der Rathaus-Empore wird die Musik gut zu hören sein, sondern auch auf der gesamten Länge der Hildesheimer Straße bis zu Spinnerstraße: Dafür sorgen die Boxen entlang dieser Strecke. Im DJ-Bereich zu laut, weiter entfernt zu leise – das wird es also bei der Musik nicht geben.

Doch auch sonst ist für Unterhaltung und Programm gesorgt: Bekannte Braunschweiger Skater zeigen ihre Tricks, zumindest das eine oder andere Geschäft an der Hildesheimer Straße stellt (auf dem Gehweg, nicht auf der Fahrbahn) Angebote vor. Auf der Taubenstraße – sie ist in dem Bereich ebenfalls gesperrt für den Autoverkehr – lädt eine Chillout-Area mit Cocktailbar ein: Liegestühle stehen bereit, dazu Essen und Trinken, darunter der „Vechelder Skater-Shot“. Eine „fruchtige Eigenkreation“, wie Steinbock ausführt – ein „Maracuja-Joghurt-Drink auf Eis mit Alkohol“, geht in „Likörrichtung“. Wir dürfen gespannt sein.

Eine weitere Premiere: Als Sponsor unterstützt der Braunschweiger Energieversorger „BS Energy“ die Skater-Nacht mit 1000 Euro. Auf der Taubenstraße ist das Unternehmen zu dem Anlass vor Ort: In einer Fotobox können sich Besucher kostenlos ablichten lassen, es gibt eine Hüpfburg für Kinder und „Give-aways“ wie die „Vechelde-Socken“ – in hellblau mit rotem Herz. „Uns ist es wichtig, sich in der Region zu engagieren“, betonen Sascha Schnelle und Dennis Füllkrug von „BS Energy.“ Mit wie vielen Teilnehmern rechnet die Werbegemeinschaft? „Mit 2000“, antwortet Obermeier – falls es trocken bleibt an dem Tag.

Die Skater-Night auf der Hildesheimer Straße in Vechelde steigt am Freitag, 16. August, von 17 bis 22 Uhr – das Motto: „Einen ganzen Abend lang skaten, bladen und Rad fahren auf der abgesperrten Hildesheimer Straße.“ Der Eintritt ist frei. Die Skater-Night findet alle zwei Jahre statt, Auftakt war im Jahr 2011. Die Spende von „BS-Energy“ deckt laut Werbegemeinschaft etwa ein Viertel der Gesamtkosten ab, die übrigen Ausgaben trägt dieser Verein.