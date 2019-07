Bodenstedterin erlebt Nationalfeiertag in Russland

Sie ist in Bodenstedt aufgewachsen und reist derzeit durch die Welt: Johanna Lies. Zuletzt ist sie mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren – und zwar auf der transmongolischen Strecke, die von der russischen Hauptstadt Moskau über Irkutsk (Russland) am Baikalsee bis in die chinesische Hauptstadt Peking führt. In ihrem vierten Bericht erzählt Johanna Lies von ihren Erlebnissen in Russland:

„Es sind nicht die großen Touristenstädte und Sightseeing-Orte, die mich faszinieren. Es sind die versteckten Ecken und die „kleinen“ Städte. Deshalb halte ich auf meiner Reise durch Russland in Perm, Jekaterinburg, Nowosibirsk, Krasnojarsk und Irkutsk.

Im Vergleich zu Moskau sind das Städtchen, obwohl selbst dort zwischen knapp einer bis zu drei Millionen Menschen wohnen. Diese Städte sind durch den Handel und die Industrie gewachsen. Verlasse ich die schönen Zentren der Städte und laufe etwas außerhalb, sehe ich die rapiden Ausbreitungen: kaputte Straßen, überall Wohnkomplexe, wenig grün. Alte Einfamilienhäuser sind oft abgerissen und neue Hochhäuser gebaut worden – Wohnraumschaffung.

Die Lebensmittel sind in den großen Städten preiswerter, dafür werden die Preise der öffentlichen Verkehrsmittel immer günstiger, je weiter ich in den Osten fahre. In Irkutsk bezahlte ich nur noch 15 Rubel (20 Cent) für eine Busfahrt von 70 Minuten. Die Preise für das „LunchMenü“ schwankt von Gegend zu Gegend – inbegriffen in diesem Mittagsangebot: eine Vorspeise, ein Hauptgericht und eine Getränk.

Ein Gaumenschmaus sind besonders die russischen Suppenvariationen: Von leichter Kürbissuppe bis deftiger Borscht probiere ich alles und genieße die innere Wärme. Die besten Speisen probiere ich in den Cafes, die ich mit Einheimischen besucht habe. Glücklicherweise habe ich überall private Stadtführer gefunden. Jedes Mal wird mir das All-Inklusiv Paket der russischen Gastfreundschaft geboten. „Wir laden dich noch auf einen Tee ein“ bedeutete, sie servieren mir einen Tee mit einem riesigen Buffet an süßen Spezialitäten (gerne Kekse, Quarkgebäck oder Kartoffelkuchen).

Wusstet ihr, wie abergläubig die Russen sind? Überall gibt es Staturen, an denen wir bestimmte Teile berühren müssen, um Glück, Geld oder Liebe zu erhalten. In Jekaterinburg gibt es eine übergroße Tastatur, auf der man seinen Wunsch springen/tippen muss: Mit dem finalen Sprung auf „Enter“ gehe er „definitiv“ in Erfüllung.

Womit ich die Gastfreundschaft und Aufmerksamkeit der Russen bezahlt habe? Nicht mit Geld oder Essen, sondern mit Englisch! In Russland wird Englisch nicht als Hauptfach in der Schule unterrichtet, und ohne zusätzliche Übung im Alltag verlernt man das wenige Wissen, bevor man es richtig kann.

Ein besonderes Erlebnis meiner Reise: der Nationalfeiertag am 9. Mai – Siegestag über Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Wochenlang wird der Tag in den Städten vorbereitet. Das Militär übt das ganze Jahr dafür, und es gibt extra Ferien. Am Tag selbst werden die großen Hauptstraßen gesperrt, der Nahverkehr gestoppt. Die Militärparade eröffnet den Tag, gefolgt von einem Marsch der Menschen, die Schilder von Verstorbenen in der Hand halten und mit dem Orchester gemeinsam Trauermusik singen. An den Klamotten sind orangene Fähnchen als Zeichen der Anteilnahme, und die Schulklassen treffen sich auf einem riesigen Platz zum Singen der Nationalhymne. Danach mischt sich die Trauer mit Freude über den Sieg. In den Städten wird freies Essen verteilt, es gibt Konzerte, Bastelaktionen und vieles mehr.

Am beeindruckendsten ist an dem Tag das Gefühl, die gigantischen Hauptstraßen entlang zu spazieren, ohne Angst vor Autos zu haben: Eine Mischung aus Freiheit und Sicherheit breitet sich in mir aus, denn ich weiß, dass die Straßen vom Militär beschützt werden – ob sich die Menschen wohl damals auch so fühlten? Spürten sie, dass die Soldaten an der Front (an den Straßenenden) alles für die Sicherheit in ihrem Land (auf den gesperrten Straßen) gaben? Vielleicht etwas weit her gegriffen meine Metapher, aber die Zeit in Russland ließ mich anfangen zu träumen.