Volksfestschießen in Bettmar

Bettmar . Vor dem Volksfest in Bettmar vom 29. Juni bis 1. Juli finden Schießtermine statt: Am Freitag, 8. Juni, lädt die Kulturgemeinschaft um 18.30 Uhr zum Schießen ins Schützenheim ein; am Samstag, 9. Juni, startet das Schießen um 15 Uhr (mit Grillen).