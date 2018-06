„Pastoren arbeiten an Belastungsgrenze“

Alarm schlägt die Vechelder Propsteisynode: Wegen der großen Arbeitsbelastung für Pastoren hat die Synode einstimmig beschlossen, bei der Landeskirche Braunschweig die flächendeckende Schaffung von Springerpfarrstellen zu beantragen.

„Die Pfarrer sind – aufgrund von Personalabbau – nun für wesentlich größere Einheiten zuständig, während gleichzeitig unterstützendes Personal wie Küster und Sekretärinnen immer weiter abgebaut wird“, erklärt die Synode in ihrem Antrag: „Das führt dazu, dass Pfarrer oft auch Aufgaben wie Hausmeistertätigkeiten und Verwaltungsarbeiten wahrnehmen müssen, die weder ihrer Profession, noch ihrer Qualifikation entsprechen.“

Und weiter: „Kommen dann noch Urlaubs-, Vakanz-, Krankheits- oder Elternteilzeitvertretungen hinzu, kann in vielen Bereichen die pfarramtliche Versorgung schon heute kaum noch sichergestellt werden.“ Dies führe zu einer „großen Unzufriedenheit seitens der Gemeindeglieder und immer häufigeren Überlastungserscheinungen bei Pfarrern“. Die anstehende Pensionierungswelle in der Landeskirche werde in den nächsten zehn Jahren zur „Verschärfung“ der Situation führen.

Da die Pastoren der Landeskirche laut Propsteisynode „schon heute an ihrer absoluten Belastungsgrenze arbeiten“, müssten landeskirchenweit Springerpastoren eingestellt werden. „Denkbar wäre, dass sich jeweils zwei Propsteien einen Springerpastor teilen“, ergänzt Christiane Horn, Vorsitzende der Propsteisynode: „Allerdings dürfen die Springerstellen nicht aus dem Pool der jetzigen Pfarrstellen kommen – das wäre kontraproduktiv.“

Bei der Finanzierung der Springerpfarrstellen könnte laut Antrag auch auf den Spendenfonds zurückgegriffen werden.

Nach Überzeugung der Vechelder Propsteisynode wäre es die beste Lösung, die Pastoren durch weitere (reguläre) Pfarrstellen zu entlasten. „Da dies aber nicht gewünscht und daher nicht realisierbar erscheint, halten wir die Schaffung von Springerstellen als die zweitbeste Lösung für sinnvoll“, befindet die Synode in ihrem Antrag. Zur Erinnerung: Ab dem Jahr 2020 soll es in der Landeskirche Braunschweig nur noch 170 Pfarrstellen geben.

Zu entscheiden hat nun die Landessynode über den Antrag der Propsteisynode.

KOMMENTAR



Richtig sparen



Die Einnahmen sinken, und so steht auch die Kirche vor dem (irdischen) Problem zu sparen. Sicherlich gibt es dabei nicht den (alleine selig machenden) Königsweg, der alle zufriedenstellt – vielmehr ist eine Abwägung erforderlich. Allerdings: Die Kirche befindet sich auf dem Holzweg zu glauben, Personalabbau sei die Lösung. Der Pastor vor Ort ist vielmehr der Schlüssel zum Erfolg – sprich der Schlüssel, um der Bevölkerung zu vermitteln: Kirche hilft Menschen in den Fragen des Glaubens wie in Alltagsfragen. Stattdessen sollte bei der Unterhaltung der Kirche gespart werden, die Unsummen verschlingt. Notfalls verzichten wir auf (evangelische) Kirchengebäude, wie es die Katholiken bereits tun.