Vechelde Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 12 Uhr, versucht, in Wohnhäuser in der Spiegelbergallee, Fasanenstraße und im Falkenring in Vechelde einzubrechen. Die Täter scheiterten allerdings an dem Versuch, die Hauseingangstüren gewaltsam zu öffnen. Sie ließen nach Angaben der Polizei anschließend von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden, teilen die Beamten mit.

