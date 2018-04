Vom Boot fahren über Säcke füllen bis zum Volleyball

Der Feuerwehrmarsch ist und bleibt beliebt: So freute sich die Freiwillige Feuerwehr Vechelde/Wahle als Organisatorin dieser 18. Veranstaltung auch am Sonntag wieder über eine große Teilnehmerzahl. Dieses Mal gingen 57 Gruppe an den Start bei dem Marsch, der durch Feld und Flur geführt hat. Eingeladen waren Wehren aus dem Landkreis Peine, Salzgitter, Braunschweig, Gifhorn und die Partnerfeuerwehr aus Biederitz (Sachsen-Anhalt). ...