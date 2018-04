Seniorenkreis trifft sich in Vallstedt

Vallstedt . Mitglieder und Gäste des Seniorenkreises Vallstedt/Alvesse treffen sich am Mittwoch, 2. Mai, um 15 Uhr im Kirchenzentrum in Vallstedt, Sankt-Martin-Straße. Geplant ist ein Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Wer beim Spargelessen des Seniorenkreises im Juni in Vallstedt teilnehmen will, melde...