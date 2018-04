Zeichen gegen das Atommüllendlager: Peiner Demo gegen Konrad

Vallstedt Ein klares Zeichen gegen das Atommüllendlager Schacht Konrad in Salzgitter soll es sein: Für Oktober plant die Arbeitsgemeinschaft (AG) Schacht Konrad einen Demonstrationszug zwischen den bei diesem Verfahren beteiligten Behörden – also vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in Salzgitter durch die...