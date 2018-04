Am Sonntag ist Konfirmation

Vechelde Das ist die dritte Vechelder Konfirmanden-Gruppe: Max Andreas, Amy Buschmann, Leon Carstens, Luca Faustmann, Emma Heithecker, Florian Kästner, Philipp Pultke, Jonah de Rouck, Jessica Schrader und Amelie Tautschnig. Sie werden am Sonntag, 15. April, in der Christuskirche in Vechelde konfirmiert. Der...