Vechelde Einbrecher haben im Zeitraum zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, versucht, gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße in Vechelde einzusteigen. Aus noch unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt, teilt die Polizei mit. Die Einbrecher verursachten einen Schaden von 500 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder