Gemeinderat Lengede bestätigt Brandmeister

Der Rat der Gemeinde Lengede hat einstimmig die Ernennung von Ehrenbeamten der Freiwilligen Feuerwehr Barbecke beschlossen.

Ortsbrandmeister Sven Cleve und stellvertretender Ortsbrandmeister Jan Peter Poßberg wurden jeweils in ihren Ämtern bestätigt. Bürgermeisterin Maren Wegener überreichte beiden Brandmeistern im Beisein von Gemeindebrandmeister Martin Kröhl und stellvertretendem Gemeindebrandmeister Sebastian Scheller während der Ratssitzung die Ernennungsurkunden. Ihre Amtszeit geht vom 11. Mai dieses Jahres bis Mai 2028. „Ich bedanke mich bei beiden Kameraden für ihr freiwilliges Engagement und ihre Bereitschaft, Verantwortung in der Freiwilligen Feuerwehr Barbecke zu übernehmen“, so Wegener. Ebenfalls befördert wurde Kämmerer Kai Wiesselmann zum Gemeindeamtsrat.

red

