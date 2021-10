In der letzten Sitzung der Verbandsversammlung in dieser Wahlperiode ehrte Dirk-Ulrich Mende, stellvertretender Hauptgeschäftsführer, zwei Politiker für ihr 25-jähriges Engagement in der Verbandsversammlung. Michael Kramer und Detlef Tanke (Zweiter und Dritter von links)) wurden von Dirk-Ulrich Mende (rechts) geehrt. Auch Verbandsdirektor Ralf Sygusch (links) gratuliert.