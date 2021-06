Michael Kramer ist der Spitzenkandidat der CDU Lengede

Lengede. Der CDU-Gemeindeverband sprach sich einstimmig für Kramer aus und bestimmt auch die Kandidatenliste zur Wahl am 12. September.

„Wir haben eine breite Auswahl an geeigneten Kandidaten für die Ortsräte und den Gemeinderat“, wird Lengedes CDU-Vorsitzender Michael Kramer in einer Mitteilung zur Kommunalwahl am 12. September zitiert. Es werde immer schwerer, engagierte Interessenten für Politik zu gewinnen. Es sei heute leicht, zu kritisieren und anonym zu meckern, doch Initiativen entwickeln, gute Vorschläge zu machen und Alternativen aufzuzeigen, sei mühsam, erfordere Geduld und Hartnäckigkeit.

Kramer seit fast 30 Jahren Fraktionsvorsitzender

Von den 14 Bewerbern um ein Mandat im Lengeder Gemeinderat seien sechs unter 40 Jahre alt und einer erst 28. Als Spitzenkandidat wählte der CDU-Gemeindeverband einstimmig unter strengen Corona-Vorschriften im Saal des Bürgerhauses erneut den seit fast 30 Jahren amtierenden Fraktionsvorsitzenden Michael Kramer, so die Mitteilung weiter.

Die Kandidaten

Es folgen auf der Kandidatenliste Wolfgang Belte (Lengede), Udo Müller (30, Broistedt), Andre Bank (35, Woltwiesche), Hinrich Roloff (37, Klein Lafferde), Friederike Sasse (Barbecke), Thomas Strohbecke (Lengede), Erich-Christian Wolters (Broistedt), Wilhelm Sieverling (Woltwiesche), Marc Herrmann (Klein Lafferde), Horst Grigat (Barbecke), Patrick Albrecht (30, Lengede), Patrick Fölsch (37, Broistedt) und Thomas Elsler (28, Woltwiesche). Für den Kreistag bewerben sich erneut Michael Kramer und Wolfgang Belte sowie erstmalig der Bürgermeisterkandidat von 2016, Andreas Sadlo.

red