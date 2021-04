Die Querungshilfe auf der Lebenstedter Straße am Ortsausgang von Broistedt. Links ist der Fußweg am Baugebiet „Broistedt Süd“, rechts geht es über einen Feldweg zum Wiesenweg. Die meisten queren dort, in direkter Linie, die Landstraße. Bis zur Querungshilfe müssten sie ein paar Meter zurückgehen