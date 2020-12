Schrauben und Können

Wir bereits mehrfach erwähnt, hält sich mein technisches Geschick in Grenzen. Ich wäre dem THW keine große Hilfe. Dennoch ist das eine starke Organisation! Was sie kann, zeigt sie dieser Tage wieder beim Aufbau des Peiner Impfzentrums. Ich schraube derweil an meinem neuen alten Auto rum: ein Suzuki LJ 80 von 1984. Das war mein erstes Auto. Nun habe ich wieder einen. Mit den bekannten Sorgen beim Auto und meinem Können. Vielleicht will das THW mal bei mir üben...?

