„Der Soldat James Ryan“ in Klein Lafferde?

Irgendwann ist es genug oder längst zu viel. Als im 2. Weltkrieg beim Untergang eines von einem japanischen U-Boot torpedierten US-Kreuzers fünf Söhne der Familie Sullivan aus Waterloo (Iowa) starben, verabschiedeten die US-Militärs die Sole Survivor Policy („Richtlinie für einzig Überlebende“). Danach wurde das letzte Kind einer Familie, dessen Geschwister bereits im Krieg als Soldaten starben, aus den Kämpfen abgezogen. Im 1. Weltkrieg gab es das nicht. Aus Klein Lafferde starben gleich vier Heinemanns. Das steht auf dem Gedenkstein vor der Kirche.

Auf dieser Seite des Gedenksteins zum 1. Weltkrieg in Klein sind die drei Heinemanns Heinr., Alb. und Arthur aufgeführt. Foto: Arne Grohmann

Steven Spielberg thematisierte in dem Kriegsfilm „Der Soldat James Ryan“ von 1998 die Tragik, wenn eine Mutter oder ein Vater, oder eben auch Geschwister, gleich mehrfach Tote in der eigenen Familie ertragen mussten. Wie bei Spielberg üblich, wird die Geschichte dramatisch ergänzt. Der wahre Kern sollen die vier Söhne der Familie Niland aus Tonawanda (New York) sein.

Der letzte noch lebende Bruder wurde gegen seinen Willen abgezogen

Die „Welt“ berichtete bereits 2014 darüber: „Nachdem zwei von ihnen während der ersten Stunden der Invasion ihr Leben verloren hatten und ein dritter über Burma abgeschossen worden war, wurde der jüngste, Frederick, unter dramatischen Umständen aus der Schlacht in der Normandie gezogen. Wie dieser musste sich Frederick, der zu den alliierten Vorauskommandos gehörte, mühsam zu den eigenen Linien durchschlagen, wo er schließlich gegen seinen Willen abgezogen wurde – wie der James Ryan des Films. Erst nach dem Krieg stellte sich heraus, dass der in Asien verschollene Bruder mit Mühe und Not ein japanisches Gefangenenlager überlebt hatte.“

Auf dem Gedenkstein in Klein Lafferde werden als Tote des 1. Weltkriegs „Heinr.“, „Alb.“, Arthur und Richard Heinemann mit den Todesdaten aus den Jahren 1914, 15, 17 und 1919 (also nach Ende des 1. Weltkriegs 1918) genannt. Und auf dem Gedenkstein für den 2. Weltkrieg tauchen auch noch mal drei Heinemanns auf.

Arthur Heinemann erlag „an seinen Wunden“

Online gibt es diverse Informationsmöglichkeiten zum 1. Weltkrieg, auch „Verlustlisten“ , in denen nach bestimmten Namen gesucht werden kann. Daraus geht zum Beispiel hervor, dass ein Arthur Heinemann aus Klein Lafferde Gefreiter war und „an seinen Wunden“ erlegen ist. Das dort eingetragene Datum ist aber meistens nicht das Todesdatum, sondern das des Eintrags in die Verlustlisten.

Auch zu den Einheiten und zu den Kämpfen, an denen diese teilnahmen, gibt es Informationen. Bei der Abfrage mit den Suchworten Heinemann und Klein Lafferde taucht auch ein Karl Heinemann mit „l. v.“ für leicht verwundet auf.

Auf einer anderen Seite des Gedenksteins in Klein Lafferde ist mit Richard zum vierten Mal der Name Heinemann aufgeführt. Foto: Arne Grohmann

Es gibt weitere interessante Internetseiten, so zum Beispiel die zu den diversen Denkmälern und Gedenksteinen für die Toten und Vermissten der Weltkriege. Das Onlineprojekt „Gefallenendenkmäler – von Ahnenforschern für Ahnenforscher“ bietet auch eine Beschreibung des Gedenksteins zum 1. Weltkrieg vor der Kirche in Klein Lafferde . In dem offensichtlich älteren Beitrag steht allerdings noch „Namen teils verwittert“, das ist aber nach einer Aufarbeitung nicht mehr der Fall.

Letzte Ruhestätte auf dem Garnisonsfriedhof in Berlin

Zusätzlich gibt es dort eine Tabelle mit einer Auflistung – sofern vorhanden – von Dienstgrad, Name, Geburtstag und Ort oder dem Sterbeort zu den Namen auf dem Klein Lafferder Gedenkstein. Unter „Bemerkungen“ heißt es da zum Beispiel zu Richard Heinemann, dass der Unteroffizier (geb. 2.8.1883) auf der Kriegsgräberstätte in Berlin-Neukölln auf dem dortigen „ Garnisonsfriedhof“ am Columbiadamm seine letzte Ruhestätte gefunden hat.

Berend Kleingeist, Pastor i. R. und Ortschronist

Gerlinde Perschall, Ortsbürgermeisterin von Klein Lafferde, verweist auf den Kenner zur Historie des kleinen Ortes der Gemeinde Lengede, Pastor im Ruhestand Berend Kleingeist (72). Der hat sich, mit anderen, schon sehr um die Chronik des Dorfes verdient gemacht. Und auch mit den Heinemanns hat er sich bereits befasst.

„Die gibt es hier wie Sand am Meer“, sagt er über den in der Gegend sehr verbreiteten Namen. Es müsse wohl auch noch vor Ort lebende Nachkommen geben. Berend Kleingeist wird versuchen, den Kontakt für weitere Recherchen zu vermitteln.

Buch über die Klein Lafferder Kriegstoten

Im Jahr 2014, 100 Jahre nach Beginn des 1. Weltkriegs, befasste sich der frühere Pastor und Heimatpfleger genauer mit dem Klein Lafferder Gedenkstein. Auch Lebensläufe zu den auf dem Stein erwähnten Kriegstoten resultierten daraus. Das ganze mündete in ein rund 100 Seiten umfassendes Buch.

Keine „Ryans“ in Klein Lafferde

Einer der üblichen Einträge auf Gedenksteinen, die in der Zeit unmittelbar nach dem 1. Weltkrieg noch der „Heldenverehrung“ dienten. Der Spruch wird Theodor Körner (1791 bis 1813) zugeschrieben, Dichter und selbst bei der Einheit „Lützower Jäger“. Foto: Arne Grohmann

Zu den vier Heinemanns auf dem Stein vor der Kirche sagte Berend Kleingeist, nach einer ersten schnellen Recherche, auf Nachfrage unserer Zeitung allerdings gleich: „Alle vier Heinemanns sind nicht miteinander verwandt – vielleicht über zehn Ecken, aber nicht direkt, es sind keine Geschwister.“ Das habe er aus einem Abgleich mit den Angaben zu den Eltern aus den alten Kirchenbüchern in Erfahrung gebracht.

Nachkommen mussten für Gedenken zahlen

Die vier auf dem Gedenkstein erwähnten seien aber nicht die einzigen Kriegstoten Klein Lafferdes im 1. Weltkrieg gewesen. Berend Kleingeist erläutert: „Die Angehörigen mussten sich an dem 1922 eingeweihten Stein beteiligen.“ Mit anderen Worten: Wer nicht zahlte, bekam auch keinen Platz auf dem Stein für seine(n) Toten.

In der Kirche von Klein Lafferde gebe es zusätzlich noch eine Gedenktafel mit Namen. Und dem Verweis darauf, dass am 23.10.1887 der Klein Lafferder „Kriegerverein“ gegründet wurde.

„Gefallene“ und „Mitkämpfer“

Berend Kleingeist hat in seinem Bestand noch eine Tafel aus Pappe mit Fotos zu den „Gefallenen“ und „Mitkämpfern“ aus Klein Lafferde. Allein bei den Mitkämpfern seien zwölf Heinemanns aufgeführt.

Noch lebende Nachkommen im Ort?

Von Arthur Heinemann, der auch auf dem Gedenkstein steht, könne es noch einen lebenden Nachfahren in Klein Lafferde geben, so der Pastor im Ruhestand.

Granatsplitter – Albert starb mit 24, Richard erst nach Kriegsende

Zu Albert Heinemann gehe aus der Tafel hervor, dass dieser im Alter von 24 Jahren an den Folgen eines Granatsplittertreffers gestorben sei. Richard Heinemann sei erst nach dem Ende des 1. Weltkriegs (1918) im Mai 1919 gestorben. „Der hatte einen Herzfehler“, weiß Berend Kleingeist. Wahrscheinlich habe sich dieser durch die emotionalen und körperlichen Belastungen während der Einsätze an der Ostfront zu stark verschlimmert.

Tod während des Heimaturlaubs

Arthur Heinemann habe einen Bauschuss abbekommen. Er habe sich erholt, sei wieder im Fronteinsatz gewesen, dann aber doch mit 23 Jahren zuhause während seines Heimaturlaubs in Klein Lafferde gestorben.

Die Spanische Grippe wütete noch schlimmer

Und die meisten Toten seien auch eine Folge der Spanischen Grippe gewesen, die zum Ende des 1. Weltkriegs die Weltbevölkerung massiv dezimiert habe. Zu deren Opfern hätten ebenfalls ein paar Heinemanns aus Klein Lafferde gehört, so Berend Kleingeist abschließend.

Wer kann Informationen zu den Heinemanns beisteuern?

Wir werden in unserer Zeitung in der nächsten Zeit immer wieder über die im Krieg gefallenen Heinemanns aus Klein Lafferde berichten. Wer dazu Informationen hat, kann diese per Mail an arne.grohmann@bzv.de schicken, oder anrufen unter (01523) 104 02 54) . Besonders alte Fotos wären sehr hilfreich zu Beginn der Spurensuche im Zusammenhang mit diesen tragischen Einzelschicksalen als Folge der großen Kriege.