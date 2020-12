Viel Hochnebel und wenig Regen im November in Lengede

Mit dem November geht der Herbst aus klimatologischer Sicht in seine Endphase. Typisch für diesen vorletzten Monat des Jahres sind Hochdruckwetterlagen, die häufig mit sogenannten Inversionslagen einhergehen. Dabei nimmt die Temperatur mit der Höhe nicht ab, sondern steigt in einigen Höhenniveaus wieder an. Daher ist es auf den Bergen dann wärmer als im Tiefland. Außerdem bildet sich an der Grenze, wo die Temperatur zu steigen beginnt, im Spätherbst eine Wolkendecke, die wir als Hochnebel wahrnehmen. Dieses war auch in diesem November öfters der Fall.

Warmluft zu Monatsbeginn

Der Monat begann sehr mild. Mit südlichen bis südwestlichen Winden wurde Warmluft herangeführt, in der sich die Luft am 2. November in Lengede auf 21,2 Grad erwärmte. Auch die folgende Nacht blieb mit einer Tiefsttemperatur von 13,8 Grad in einem für November sehr milden Bereich. Es war allerdings nicht trocken, weil zugleich ein Tiefdruckgebiet durchzog und 3,3 Liter Regen am 2. November mitbrachte.

Niederschlag war nur eine Episode

Dieser Niederschlag blieb aber eine Episode. Ein nachfolgendes Hoch legte sich über Mitteleuropa und zog dann ins Baltikum weiter. Damit erfolgte die Zufuhr kühlerer Luftmassen. Die Temperaturen stiegen tagsüber nur noch auf 9 bis 12 Grad an und gingen nachts je nach Bewölkung auf 8 bis 3 Grad zurück.

Erste Reifüberzüge

Am 5. November waren morgens die ersten Reifüberzüge in den Gärten zu sehen. Novembertypischen Nebel gab es auch. Am 6. und 7. November lagen die Sichtweiten in den Frühstunden unter 1000 Meter. Richtig dichter Nebel mit einer Sicht unter 100 m folgte am 11. November abends. Dazu kamen am 9. und 10. November zwei sehr kühle Tage mit lediglich 5 bis 6 Grad Höchsttemperatur, an denen es auch durchgehend bedeckt blieb.

Änderung zur Monatsmitte

Im Durchschnitt über die erste Novemberdekade zeigte sich die Sonne in Lengede täglich aber noch für 3,4 Stunden. Zur Monatsmitte änderte sich die Großwetterlage. Von Westen kommend nahmen immer mehr Tiefausläufer Anlauf gegen das osteuropäische Hochdruckgebiet. Der Wind drehte dabei von Südost auf Südwest und brachte Regenwolken mit.

Regen an sieben von zehn Tagen

Im zweiten Monatsdrittel regnete es an sieben von zehn Tagen, die täglichen Mengen kamen aber über 1 bis 2 Millimeter nicht hinaus. Immerhin erwärmte sich die Luft wieder merklich, so dass am 15. November die Meteorologischen Station in Lengede 17,0 Grad registrierte und auch die Nachtwerte im zweistelligen Bereich verharrten.

Kühler im letzten Monatsdrittel

Deutlich kühler wurde es zu Beginn des letzten Monatsdrittels. Am 21. November lag das Temperaturminimum morgens bei 1,0 Grad und am Erdboden bei minus 0,2. Aber auch dieses Intermezzo dauerte nicht lange, weil Norddeutschland bis Monatsende in den Grenzbereich zwischen einem Hoch über Südosteuropa und Tiefdruckgebieten, die über die nördliche Nordsee ostwärts zogen, gelangte.

Nur einen Frost

Die Windrichtung blieb lange bei Südwest, daher änderte sich der Wettercharakter auch kaum. Hochnebel, zeitweise auch Sprühregen prägten die Witterung, dazu gab es Tagestemperaturen von 5 bis 8 Grad, und die Nächte blieben zunächst frostfrei. In der Nacht zum 29. November gab es den ersten und zugleich einzigen Frost in diesem November. Die Luft kühlte sich in Lengede auf minus 0,2 Grad ab. Der November verabschiedete sich rund um Lengede mit Tagestemperaturen um 3 Grad und Regen in der Nacht zum 1. Dezember.

Um 2,6 Grad zu warm

Der November war mit einer Mitteltemperatur von 7,6 Grad in Lengede um 2,6 Grad zu warm und brachte nur eine Frostnacht. Der Regen summierte sich über den Monat gerechnet auf 12,0 Millimeter, was 25 Prozent vom langjährigen Mittel entspricht. An der zweiten Lengeder Messstation, nahe dem Seilbahnberg, kamen in diesem November 14,7 Millimeter Regen zusammen. Die Sonne war 68,8 Stunden im November zu sehen und erfüllte ihr Soll zu 135 Prozent. Nebel war an sechs Tagen ein Thema rund im Lengede.

Autor Dr. Olaf Schulze arbeitet beim Deutschen Wetterdienst und betreut die private Meteorologische Station am Bodenstedter Weg 25 in Lengede.