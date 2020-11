Die E-Mobilität ist ein Thema, das alle betrifft. Es ist längst kein exotischer Randbereich mehr. Auch die Gemeinden im Landkreis Peine stellen sich darauf ein. Wir fragten in Vechelde und Lengede nach, was schon getan wurde und was noch kommen soll.

Die Inbetriebnahme der E-Tankstelle in Vechelde im Dezember 2017 (von links): Ralf Werner (Gemeinde-Bürgermeister), Henrik Bonse (technisches Management Avacon), Michael Grabsch (Gemeinde), Timo Abert (Referent Kommunalmanagement Avacon). Foto: Archiv / Bode

„Die Gemeinde Vechelde hat an prominenter Stelle im verkehrsintensiven Umfeld des Einkaufszentrums an der Bodelschwinghstraße in Kooperation mit dem Grundstückseigentümer eine Ladestation für zwei PKW eingerichtet. Eine weitere Ladesäule ist nach Fertigstellung des Neubauvorhabens Rewe auf dessen Parkareal vorgesehen“, teilt Michael Grabsch, Fachbereichsleiter Planung, Bau, Umwelt, Hochbau und Liegenschaften bei der Gemeinde Vechelde, mit. Zudem gebe es bereits Elektrofahrzeuge im Fuhrpark der Gemeinde Vechelde.

Mehr Ladestationen – wenn die Nachfrage steigt

Die Gemeinde Vechelde hat sich vorgenommen, „das öffentliche Angebot an Ladeinfrastruktur an einer weiteren prominenten Stelle zu ergänzen“. Und: Sofern sich das Nutzungsverhalten entsprechend intensiviere, also schlicht die Nachfrage steigt, stehe die Gemeinde Vechelde dem positiv gegenüber.

Stromer können in Lengede kostenlos tanken

Die Gemeinde Lengede gibt schon seit einigen Jahren einen aus – an der E-Ladestation am Rathaus (Vallstedter Weg 1). Die wenigen E-Autos, die es in der Gemeinde Lengede bisher gab, luden dort auf Kosten der Gemeinde ihre Stromer auf. „Die Nutzung nimmt aber seit zwei Jahren zu“, hat Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener festgestellt. Bis vor kurzem habe man quasi noch jedes E-Auto gekannt, inzwischen seien es deutlich mehr. „Von Tesla bis BMW ist alles dabei“, so die Bürgermeisterin. Rund 2800 Euro koste die Gemeinde das Angebot für E-Autos jährlich, weiterhin ist das Strom tanken für Private kostenlos.

Zur Dienstflotte in Lengede gehöre ein E-Up von VW. Der sei viel im Einsatz. „Die Mitarbeiter mussten sich zu Beginn ein bisschen daran gewöhnen – man hört ihn nicht“, erläutert Maren Wegener eine Besonderheit der E-Autos ohne die klassischen Motor- oder Auspuffgeräusche.

Auch E-Bikes gehören zum Fuhrpark

Die Ladesäule für Stromer-Fahrzeuge an der Garage neben dem Rathaus der Gemeinde am Vallstedter Weg in Lengede. Dort können auch Private ihr Auto, auf Kosten der Gemeinde, laden. Das wird immer mehr in Anspruch genommen. Foto: Arne Grohmann

Und in diesem Jahr seien auch noch zwei E-Bikes dazu gekommen. In einer Gemeinde mit fünf Dörfern könnten viele Strecken mit dem Rad bewältigt werden, so die Lengeder Bürgermeisterin. Die Mitarbeiter machten davon Gebrauch – und tun etwas für ihre Gesundheit, was wohl jeden Arbeitgeber freuen dürfte.

Laden an den P&R-Anlagen

Auch in der Gemeinde Lengede soll es möglichst bald mehr E-Ladesäulen für PKW geben. Als Standorte kann sich die Bürgermeisterin das geplante Ärztehaus in Lengede oder die Park&Ride-Anlagen an den Bahnhöfen der Gemeinde vorstellen.

Im Jahr 2021 soll ein konkretes Konzept erarbeitet werden. Die Entscheidungen trifft dann die Lokalpolitik.

Vereine können bei Car-Sharing mitmachen

Einen 9-Sitzer als Transporter, der per Car-Sharing über die Firma Mikar gebucht werden kann, hat die Gemeinde Lengede schon. Eventuell kommt noch ein E-Kleinwagen dazu. Der könne auch an den Bahnhöfen bereitstehen, schlägt Maren Wegener vor. Finanziert werden soll er über Werbung von lokalen Unternehmen auf dem Fahrzeug.

Kostenlose Angebote sollen an E-Mobilität gewöhnen

„Das ist ein Thema, mit dem wir uns wirklich beschäftigen müssen“, sagt Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin über die E-Mobilität. Das Ziel sei, mit ersten Angeboten – noch überwiegend auf Kosten der Gemeinde – Hemmschwellen abzubauen, um dann den Schritt zu einem E-Fahrzeug zu machen.

Blockheizkraftwerke in den Lengeder Grundschulen

Im Übrigen habe die Lokalpolitik schon vor rund zehn Jahren den Beschluss gefasst, dass es ökologischer zugehen soll in der Gemeinde Lengede. Deswegen hätten die Grundschulen eigene Blockheizkraftwerke bekommen.

Lengeder pflanzen Bäume

Und von der Nachfrage bei der Aktion „1000 Bäume“ ist Maren Wegener überrascht. Es müsse wohl nur noch einmal im nächsten Frühjahr einen Aufruf geben, dann seien die 1000 Bäume schon weg. Die besorgt und bezahlt die Gemeinde Lengede auf Vorbestellung der Bürger. Die holen ihren Baum dann ab und pflanzen ihn ein.