Das ist der Entwurf der Gemeinde Lengede des Haushalts ‘21

Rund 25 Millionen Euro soll die Gemeinde Lengede nach dem Entwurf der Verwaltung für den neuen Haushalt im Jahr 2021 für diverse Vorhaben ausgeben. Das Geld hat die Gemeinde so nicht, die Schulden könnten bis Ende 2021 auf 13 Millionen Euro steigen. Geplant ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 9.942.300 Euro.

Im Gespräch mit unserer Zeitung skizziert Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener den Haushalt für das Jahr 2021. Der Gemeinderat entscheidet über den Entwurf während seiner Sitzung am 21. Dezember.

Corona macht einen dicken Strich durch diverse Rechnungen

Doch zunächst blickt die Bürgermeisterin auf dieses Jahr, das massiv durch die Corona-Lage geprägt ist. Wegen Ausfällen bei der Gewerbe- oder Vergnügungssteuer (Spielhallen usw.) oder auch bei den Einnahmen durch Krippen-Gebühren – die Gemeinde zog diese wegen der Schließungen wegen Corona nicht ein, auch nicht bei einer Notbetreuung – fehlen der Gemeinde rund 2 Millionen Euro an eigentlich eingeplanten Einnahmen.

Personalkosten steigen erneut

„Und das geht in 2021 weiter“, ist Maren Wegener überzeugt. Deswegen werden weniger Gewerbesteuereinnahmen erwartet, dafür fällt aber auch die Kreisumlage niedriger aus (7.756.000 zu 8.479.000 in 2020). Dennoch ist die Pflichtabgabe an den Landkreis Peine, neben den Personalkosten (10.697.800 Euro, rund 800.000 mehr als 2020) wieder der dickste Brocken bei den „Aufwendungen“. Aber auch bei der Einkommenssteuer ist mit weniger als bisher zu rechnen.

Kläranlage wird modernisiert

An die Kläranlage bei Woltwiesche sollte eigentlich schon in diesem Jahr rangegangen werden, sie muss modernisiert werden (Biocos-Technik). Doch wegen Verzögerungen bei der Planung, und weil der Flächennutzungsplan erst im November vom Landkreis freigegeben wurde, wird das auf 2021 verschoben. Rund 6 Millionen Euro will die Gemeinde Lengede dafür ausgeben.

Noch mehr Kitas

Bei den Kitas soll es ebenfalls im nächsten Jahr weitergehen. In Broistedt kommt ein Fünfjährigen-Kindergarten in die Grundschule (3 Millionen Euro), in Woltwiesche wird der an der Grundschule erweitert (710.000 Euro). Dort soll auch an der Fuhsestraße eine neue Krippe mit 30 Plätzen gebaut werden (2 Millionen Euro).

Radboxen am Bahnhof sehr beliebt

Unter dem Stichwort Klimaschutz zählt die Bürgermeisterin auf: zusätzliche Radbox am Bahnhof Broistedt (die bisherige reicht nicht mehr aus), elektronische Anzeigen für den Bus am Bahnhof Broistedt, Verkehrsberuhigungsinseln an den Ortsein- und ausfahrten von Klein Lafferde und Barbecke.

Neue Straße und Halle im Gewerbegebiet

Damit sich die Unternehmen sinnvoll bewegen können soll im Gewerbegebiet Broistedt eine neue Verbindungsstraße von der Lise-Meitner- zur Maria-Agnesi-Straße gebaut werden. Außerdem bleibt die Gemeinde Lengede bei ihrer Praxis, Grund zu erwerben, darauf eine Unternehmerhalle zu bauen und diese dann zu vermieten oder zu verpachten. Da Achat expandieren möchte, soll dort die neue Halle stehen (rund 1,6 Millionen Euro).

Freiwillige Leistungen bleiben

Der Parkplatz des früheren Penny-Marktes am Bodenstedter Weg in Lengede. Hier soll ein Ärztezentrum entstehen. Die Gemeinde investiert zunächst, hofft dann auf Einnahmen. Foto: Arne Grohmann

Die Gemeinde Lengede übernehme noch diverse „freiwillige Leistung“, sagt Maren Wegener. Als Beispiel nennt sie die Wirtschaftsförderungen oder die Vorleistungen für das geplante Ärztehaus am Bodenstedter Weg in Lengede. Langfristig müsse aber auch über diese Leistungen nachgedacht werden. Im nächsten Jahr soll es aber noch keine Streichungen geben – schon gar nicht, weil nicht absehbar ist, wie es mit Corona weitergeht.

Erweiterung im Unternehmerpark geplant

Fast alle großen Investitionen sind von der Lokalpolitik bereits beschlossen. Nur die Erweiterung des Broistedter Unternehmerparks (Prüfauftrag der SPD an die Gemeindeverwaltung) steht noch aus. Hier wird es aber wohl frühestens im übernächsten Jahr losgehen können.

Weniger aktiv bei Baugebieten

Schon in diesem Jahr hielt sich die Gemeinde mit den geplanten Einnahmen aus Baugebieten zurück. Diese zu erschließen usw. ist deutlich teurer geworden. Im nächsten Jahr geht es mit den bekannten Baugebieten weiter: Erschließung und Kanalisation Broistedt Ost (ca. 50 Bauplätze, Ein- und Mehrfamilienhäuser), Broistedt Fuhsestraße (10 Bauplätze), Oberger Weg Nord Klein Lafferde (5 Grundstücke).

Fuhrpark der Feuerwehren wird modernisiert

Die Feuerwehren der Gemeinde Lengede bekommen ein neues Führungsfahrzeug, das bei der Einsatzleitung in Lengede stehen wird.

Was für die Jugendlichen machen

Bei Kitas und den Angeboten für Senioren hat sich die Gemeinde Lengede in den vergangenen Jahren mächtig ins Zeug gelegt. Baugebiete locken zwar neue Bürger an. Deren Kinder müssen aber auch betreut werden in den Einrichtungen, was die Personalkosten erhöht.

Aus der Lokalpolitik kam nun auch die Forderung, den Blick nun auf die Jugend zu richten. Maren Wegener verweist auf die 30.000 Euro Planungskosten für die Skater- und Parcours-Anlage im neuen Haushalt. Der Ort steht noch nicht fest, gebaut wird 2022.

Digitalisierung auch in der Gemeindeverwaltung

Für die „Digitalisierung“ der drei Grundschulen der Gemeinde Lengede stehen rund 100.000 Euro im Haushaltsentwurf für 2021 bereit. Auch die Feuerwehren sollen digitaler werden (rund 10.000 Euro), ebenso die Gemeindeverwaltung (rund 20.000 Euro).

Vereine können Schulden später zurückzahlen

An die Vereine der Gemeinde Lengede sollen rund 60.000 Euro an Zuschüssen fließen. Die Erweiterung der Kreissporthalle in Lengede wird mit rund 470.000 Euro unterstützt. Vereine, die wegen Corona aktuell Probleme haben, sollen auch im nächsten Jahr die Möglichkeit bekommen, die Darlehen der Gemeinde erst später zurückzuzahlen.

Gemeinde setzt auf spätere Einnahmen nach Investitionen

Zu den Schulden der Gemeinde Lengede sagt Maren Wegener: „Wir haben auch noch Rücklagen.“ Außerdem sei auch 2021 nicht sicher, ob alle geplanten Investitionen wirklich umgesetzt werden können. Wenn, dann kämen auch wieder Einnahmen zurück später. Als Beispiel nennt sie hier das Ärztehaus oder Einnahmen durch Abwassergebühren durch die neue Kläranlage.

Neue Stellen

Seit 2018 habe die Gemeinde Lengede zwar rund 30 neue Stellen geschaffen, davon aber rund 26 im pädagogischen Bereich . Das kommt wiederum den (Neu-) Bürgern zugute.

Und im Eltern-Kind-Zentrum der Gemeinde Lengede ist auch eine halbe Stelle für eine Hebamme vorgesehen. Das sei keine Konkurrenz zu privaten Anbietern, betont die Bürgermeisterin. Es gehe hier um ein Angebot vor Ort, damit die Eltern nicht mehr mit ihren Kindern nach Salzgitter oder Braunschweig fahren müssten. Dabei könne es um eine Babymassage oder auch das Vermitteln von sozialen Kontakten gehen.

Es soll grüner werden

Kinder, Jugendliche, Senioren, Gewerbe, Baugebiete – das alles sind auch im neuen Haushalt für 2021 Themen der Gemeinde Lengede. Ein bisschen schöner und grüner könnte es hier und da gut sein, meinen einige Bürger und Politiker. „Deswegen geben wir zu der normalen Unterhaltung noch 90.000 Euro für Bepflanzungen aus“, kündigt Maren Wegener an.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zusammenfassung nach dem Entwurf der Gemeinde Lengede für den Haushalt 2021 (in Euro):

Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2021 weist das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 2.414.400 aus. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung weist das ordentliche Ergebnis Fehlbeträge aus. Der Haushaltsausgleich kann gesetzlich jedoch erzielt werden, indem die voraussichtlichen Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis mit den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden können. Im Haushaltsjahr 2021 und in der mittelfristigen Finanzplanung können positive Jahresergebnisse erzielt werden.

Finanzhaushalt:

Laufende Verwaltungstätigkeit: Der Saldo im Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf -1.660.500. Der Cashflow wird nicht erreicht. In der mittelfristigen Finanzplanung (2022 bis 2024) kann der Cashflow im Jahr 2024 erreicht werden.

Investitionstätigkeit: Das Volumen der Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 beträgt 24.880.500. Die geplanten immens hohen Investitionen des Jahres 2021 können nicht vollständig durch Investitionseinzahlungen finanziert werden, so dass eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.942.300 veranschlagt wurde.

Eckdaten aus dem Entwurf der Gemeinde Lengede für den Haushalt 2021 (in Euro):

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge: 24.962.500

ordentliche Aufwendungen: 27.376.900

außerordentliche Erträge: 2.500.000

außerordentliche Aufwendungen: 0,00

Finanzhaushalt:

Einzahlungen: 48.156.300

Auszahlungen: 50.130.000

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 23.275.800

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 24.936.300

Einzahlungen für Investitionstätigkeit: 14.938.200

Auszahlungen für Investitionstätigkeit: 24.880.500

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit: 9.942.300

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit: 313.200

Kreditaufnahmen für Investitionen und Invest.fördermaßnahmen (Kreditermächtigung): 9.942.300

Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen: 3.980.000

Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen: 3.500.000

Steuersätze (Hebesätze, inkls. Planung Einnahmen für 2021):

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe): 390 v. H. (84.000)

Grundsteuer B (Grundstücke): 390 v. H. (2.175.000)

Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag: 380 v. H. (2.005.000)