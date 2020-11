Die Zukunft wird auch in der Gemeinde Lengede nicht immer nur rosig gesehen, einiges ist dabei aber an der Grenze zwischen Spekulation und fachgerechter Prognose. Es geht erneut um die Broistedter Kreuzung aus den (bisherigen) Kreisstraßen 74 und 50 und der Straße Osterriehe.

Die politische Opposition im Lengeder Gemeinderat, CDU/FDP und der Grünen-Vertreter Bernd Hauck, befürchten, dass neben der Situation an der Barbecker Straße auch die Kreuzung an der Osterriehe bald an die Grenze ihrer Belastbarkeit stoßen wird – besonders weil bereits hunderte Fahrzeuge von Amazon im Broistedter Gewerbegebiet und zukünftig auch die neuen Bürger aus dem Baugebiet „Broistedt Ost“ dort unterwegs sind.

Verkehrsgutachten und die Realität

Die Gemeinde müsse auf ihre Kosten die Kreuzung umbauen, sind CDU/FDP und Grüne überzeugt. Das Verkehrsgutachten, entstanden mit der Ansiedlung des Amazon-Verteilzentrums in Broistedt, entspreche nicht der realen (zu erwartenden) Verkehrslage. Auf beides habe auch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr so in ihren Stellungnahmen hingewiesen.

Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener hatte bereits deutlich gemacht aus Sicht der Verwaltung: Aus dem Verkehrsgutachten gehe keine drohende Überlastung der Kreuzung an der Osterriehe hervor, daher plane die Gemeinde Lengede auch keinen Umbau.

Die K 74 wird zu einer Landesstraße

Unsere Zeitung fragte bei der Straßenbaubehörde in Wolfenbüttel nach. Deren Leiter, Michael Peuke, sagte zunächst, dass seine Behörde nicht der zuständige Straßenbaulastträger sei, da es sich um Kreisstraßen handele. Er ergänzte aber auch, dass sich das zum Jahreswechsel ändert. Denn die K 74 an der Ecke zur Osterriehe werde dann eine L, also eine Landesstraße.

Zählung an einem „verkehrsschwachen Tag“ war zulässig

Dass die Prognose zur Belastung der Kreuzung auf einer Zählung an einem einzigen, „verkehrsschwächeren“ Tag beruht – gezählt wurde zwischen Pfingsten und Himmelfahrt – sei zulässig, so Michael Peuke. Die mögliche zukünftige Belastung könne über diese Zahlen und statistische Vergleichswerte berechnet werden.

Osterriehe bei der Belastung mit kritischem „E“

Der Grad der Be- oder Überlastung einer Stelle im Verkehr werde in den Stufen A bis F angegeben. A bis D sei noch in Ordnung, so langsam kritisch werde es bei einem E, das auch für die Straße Osterriehe gelte. Offiziell gehe es dabei um den „Rahmen des Mangels“, also konkret um Wartezeiten und andere Aspekte für Autofahrer an dieser Stelle.

Unfallschwerpunkt ja oder nein?

Muss nun bei einem E sofort umgebaut werden? Vom Behördenleiter kommt hier ein Nein, denn ein Umbau müsse auch immer ins Verhältnis gesetzt werden. Bei einem E könne eine Straße/Stelle auch so bleiben, vorerst. „Wenn es kein Unfallschwerpunkt ist!“, so Peuke. Landkreis und Polizei hatten in ihren Stellungnahmen in dem Gutachten bereits darauf hingewiesen. Bürgermeisterin Wegener liest das anders.

Vans von Amazon fallen „nicht besonders schwer ins Gewicht“

Die Landesstraßenbaubehörde hatte in dem Gutachten auch ausgeführt, dass bei der Berechnung die rund 300 Liefervans von Amazon noch nicht berücksichtigt worden seien. Allerdings sagte Michael Peuke unserer Zeitung dazu: „300 Vans fallen bei der Leistungsfähigkeitsberechnung an dieser Stelle nicht besonders schwer ins Gewicht.“ Amazon hatte bei der Eröffnung des Verteilzentrums von mehr als 400 Fahrzeugen pro Tag gesprochen. Fazit aus Sicht der Behörde: Derzeit muss es keinen zwingenden Umbau geben an der Osterriehe.

Eine Ampel könnte erstmal ausreichend sein

Entscheidend sei die Einschätzung zum Unfallgeschehen an der Kreuzung. Aber auch hier könne womöglich zunächst mit einfacheren Mitteln als einem Umbau die „Leistungsfähigkeit“ der Kreuzung wieder hergestellt werden. „Eine Ampel könnte eine Lösung sein, um das E wegzukriegen“, so Michael Peuke.

Neue Straße von der Biogasanlage – das dauert...

Zur Idee, mit deren Prüfung die Lengeder Gemeindeverwaltung inzwischen durch die SPD im Gemeinderat beauftragt wurde, eine neue Straße von der Rückseite des Amazon-Verteilzentrums im Broistedter Gewerbegebiet über den Anschluss an die K 50 runter zur Osterriehe zu bauen, um die Lage zu entlasten, sagte Michael Peuke: „So etwas geht über die Planfeststellung oder einen Bebauungsplan.“ Der müsse aufgestellt werden, mit der üblichen Dauer und den Abläufen dieser Verfahren. Dazu müsse Grund erworben und ausgeschrieben werden.

Eigentlich müsste auch an der Barbecker Straße neu geprüft werden

Insgesamt stützen die Ausführungen des Behördenleiters eher die Einschätzung der Lengeder Gemeindeverwaltung. Bei dem Verkehrsgutachten sieht Michael Peuke keine konkreten Verstöße. Er teilte aber auch mit: Eigentlich müssten wohl beide Kreuzungen in Broistedt, an der Barbecker Straße und an der Osterriehe, neu geprüft werden.

