Corona – wie sicher sind Grundschulen der Gemeinde Lengede?

Die Entwicklung bei der Corona-Lage hatte von Freitag bis Sonntag eine sehr hohe Dynamik. Einiges war noch offen. Doch trotz des bereits feststehenden Lockdowns im November werden die Kinder voraussichtlich erstmal weiter in den Schulen unterrichtet. Bernd Hauck, für die Grünen im Lengeder Gemeinderat, sieht besonders die drei Grundschulen der Gemeinde Lengede nicht ausreichend auf die aktuelle Lage vorbereitet.

Die Grundschule in Lengede. Foto: Archiv / Arne Grohmann

Deswegen stellte er einen politischen Antrag und schrieb an Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener, unter anderem: „Kitas, Kindergärten und Schulen trotz des erneuten Lockdowns offen zu halten, erfordert verstärkte Anstrengungen für einen verbesserten Infektionsschutz in den Einrichtungen. Ich bitte deshalb, auch im Namen vieler besorgter Eltern, meinen anhängenden Antrag zu diesem Thema zu unterstützen.“

Bernd Hauck hat seine Zweifel, dass die jetzige Situation und die Möglichkeiten in den Grundschulen ausreichend sind. Immer wieder hatte er in den politischen Gremien das Thema angesprochen, aus seiner Sicht aber meistens nur ausweichende Antworten der Verwaltung bekommen. Außerdem habe der Schulausschuss der Gemeinde seit Dezember 2019 gar nicht mehr getagt.

„Umfang und Qualität der Maßnahmen für den Infektionsschutz in den gemeindeeigenen Grundschulen dürfen nicht nur auf dem Verordnungswege und durch die Verwaltung bestimmt werden, sondern sollten auch durch Beschlüsse der gewählten Repräsentanten der Bürgerinnen und Bürger mitgestaltet und verantwortet werden“, formuliert Bernd Hauck daher in seinem Antrag.

Maßnahmen aus der Bundeswehr-Studie sollen umgesetzt werden

Der Lokalpolitiker verweist auf die Universität der Bundeswehr in München und deren Konzept für den Infektionsschutz in Unterrichtsräumen. Danach seien folgende Schutzmaßnahmen sinnvoll:

– Sicherheitsabstände von drei Metern zwischen Tischen (eine räumliche Distanzierung bietet wirksamen Schutz vor einer direkten Infektion)

– Stoß-/Querlüften in regelmäßigen zeitlichen Abständen (die Voraussetzung hierfür ist die Möglichkeit, alle Fenster komplett öffnen zu können)

– mobile Schutzwände aus Plexiglas (sie sichern am Lehrerpult den Kontakt und bieten auf den Schülertischen Schutz vor direkter Infektion durch den Sitznachbarn)

– CO-2-Ampel (sie misst den Kohlendioxidgehalt in der Raumluft und zeigt an, ob effektiv gelüftet wurde bzw. signalisiert erneuten Lüftungsbedarf)

– mobile Raumluftfilter (sie minimieren insbesondere in nicht optimal zu lüftenden Räumen das indirekte Infektionsrisiko)

Daher formuliert Bernd Hauck in seinem Antrag: „Die Verwaltung wird aufgefordert: zu prüfen, welche der genannten Maßnahmen in den drei Grundschulen der Gemeinde bereits umgesetzt worden sind und einen Beschlussvorschlag für den Rat zu erarbeiten, in dem ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung des Infektionsschutzes benannt werden.“

Die Grundschule in Broistedt. Foto: Archiv / Arne Grohmann

Unsere Zeitung fragte wegen des Antrags bei Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener nach. Die schickte die Antwort, die sie auch Bernd Hauck bereits gab.

Möglichst wenige Präsenzsitzungen der Ausschüsse

Zunächst erläutert die Bürgermeisterin, warum beispielsweise der Schulausschuss nicht mehr tagte: „Mit Blick auf die Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde Lengede in der aktuellen Corona-Pandemie wurde in den zurückliegenden Monaten, soweit möglich, auf Präsenzsitzungen von Gremien verzichtet, aber auch Beschlüsse zum Teil im Umlaufverfahren erwirkt. Es galt und gilt auch weiterhin eine drohende Beschlussunfähigkeit des Rates aufgrund von Krankheit oder Quarantäne zu verhindern.“

Es gab nichts zu behandeln

Seit dem Beginn der Pandemie habe es keine Beschlussvorlagen im Jugend- und Schulausschuss zu behandeln gegeben, ist Maren Wegener überzeugt. Deswegen habe es, in Abstimmung mit dem Vorsitzenden, auch keine Sitzungen gegeben. „Sämtliche Informationen zum Pandemiegeschehen werden von mir regelmäßig in den VA-Sitzungen mitgeteilt, oder als Mitteilungen verschickt“, so die Bürgermeisterin. Der „VA“ ist der nichtöffentliche Verwaltungsausschuss.

Dann geht es in ihrer Antwort um die Grundschulen. Mit denen sein die Zusammenarbeit sehr eng, „denn auch mir und den Grundschulleitungen liegt die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Kinder sehr am Herzen“.

Auch die Grundschulen der Gemeinde Lengede in Broistedt, Woltwiesche und Lengede gingen nach dem Niedersächsischen Rahmenhygieneplan Schule vor. Dieser sei vom Niedersächsischen Kultusministerium ausgearbeitet worden. Das Kultusministerium habe sich bereits zu Beginn der Corona-Krise vorbehalten, die Schutzmaßnahmen für die Schulen selbst vorzugeben.

Bisher keine Vorgaben für die Tischordnung in den Grundschulen

Nach diesem Rahmenhygieneplan seien verschiedene Szenarien vorgesehen. Bis Ende vergangener Woche galt noch das „Szenario A“, mit Unterricht für alle in den Schulen, aber unter Einhaltung bestimmter Schutzmaßnahmen. „Eine bestimmte Tischanordnung bzw. ein bestimmter Abstand der Tische zueinander wird hiernach nicht verlangt, bzw. ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Grundschulen die Tische, den Räumen entsprechend, mit so viel Abstand wie möglich, auseinandergestellt“, betont Maren Wegener.

Lüften mit Wecker

Auch das Stoß- und Querlüften werde eingehalten. Auch die Grundschulen arbeiteten dabei teilweise mit einer speziellen App oder mit Weckern, um die notwendigen Zeitabstände einzuhalten.

Keine Wände zwischen den Schülern

„Bereits zu Beginn der Pandemie hat die Gemeinde alle Lehrer-Schreibtische mit mobilen Plexiglaswänden ausgestattet. Eine solche Abtrennung der Schüler untereinander soll im Rahmen des Szenario A gerade nicht erfolgen“, so Maren Wegener weiter.

Lüftungsgeräte und CO2-Ampeln kosten Geld

Das Thema Lüftungsgeräte und CO2-Ampeln werde aktuell von der Verwaltung geprüft. Eine entsprechende Information sei für die nächsten Sitzungen vorgesehen und werde sicherlich auch Bestandteil der Haushaltsberatungen, kündigt die Bürgermeisterin an.

Sie nennt in dem Schreiben schon einmal konkrete Zahlen. Die Gemeinde unterhalte in frühkindlichen Bildungseinrichtungen, Schulen und sonstigen Gebäuden (Bürgerhaus, Spritzenhius, Mehrzweckräume, Büros etc.) insgesamt rund 100 Räume, welche mit entsprechenden Raumluftfiltern o.ä. ausgestattet werden könnten.

„Solche Geräte würden insgesamt ein Kostenvolumen bei der Anschaffung von circa 400.000 Euro annehmen. Die jährliche Unterhaltung (Austausch der Filter) würde sich auf rund 45.000 Euro belaufen“, rechnet Maren Wegener vor – und schränkt sogleich ein: Die Wirkungsleistung von Raumluftfiltern sei nach Aussage des Umweltbundesamtes nach derzeitigen Kenntnisstand nicht eindeutig nachgewiesen.

Die CO 2-Ampeln kosteten je Stück und je nach Hersteller zwischen 150 und 300 Euro, die Gesamtkosten lägen dann bei den rund 100 Räumen bei rund 22.000 Euro. Bernd Hauck hatte allerdings nur wegen der drei Grundschulen der Gemeinde angefragt.

Jugend- und Schulausschuss soll wieder tagen – nach einem Jahr

Als nächster Sitzungstermin für den Jugend- und Schulausschuss der Gemeinde Lengede sei der 14. Dezember vorgesehen – es wäre die erste Sitzung nach gut einem Jahr. „Sollten die von der Bundes- und Landesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu einem erheblichen Rückgang der Zahlen führen, sehe ich diesem Termin positiv entgegen“, schreibt Maren Wegener abschließend an Bernd Hauck.

Stadt- und Kreiselternrat machen bei Petition für „sicheres Lernen“ mit

Unterdessen beteiligen sich unter anderem der Stadt- und auch der Kreiselternrat Peine an einer „Petition für sicheres Lernen: Schichtbetrieb, kleinere Gruppen, Masken-Pausen“. Die Petition beruht nach Angaben der Initiatoren auf einem offenen Brief vom 13. Oktober von Eltern/-Verbänden und Einzelpersonen aus dem gesamten Bundesgebiet an die Bundeskanzlerin, die Bundesbildungsministerin und die Kultusministerien. Gefordert werden darin unter anderem ein Schichtbetrieb in den Schulen und Pausen vom Maskentragen.

Wieder mehr Homeschooling?

Einige Parteien, zum Beispiel die Piraten in Niedersachsen, fordern eine Ende des Präsenzunterrichts in den Schulen und die Ausweitung des Unterrichts online zuhause, denn die Infektionszahlen in den Schulen seien real wahrscheinlich viel höher als offiziell bekannt.

