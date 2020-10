Lengeder Teiche – Verlandung wird hingenommen

Lengede. Alle Maßnahmen dagegen hätten in der Praxis nichts gebracht, so der Landkreis Peine. Die Schutzstatus NSG und EU sollen aber weiter gelten.

Auf der Internetseite der Gemeinde Lengede sind die Lengeder Teiche immer noch unter „Naherholung“ zu finden – und unter der Rubrik „Natur/schöne Aussichten“. Doch die Aussicht für die Gewässer ist alles andere als schön. Wie berichtet hatte zuletzt der NABU im Auftrag des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) das Gebiet ausführlich untersucht und auf den drohenden Verlust des EU-Schutzstatus hingewiesen.

Welche Vögel, die den EU-Status einst begründeten, nun weg oder neu da sind, ist gar nicht mal das Hauptproblem der Teiche. Das ist die Verlandung. Durch Zuwachsen und sehr trockene Sommer haben längst nicht mehr alle Teiche überhaupt noch Wasser.

Maßnahmen gegen die Verlandung waren „nicht praktikabel“

Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte nach dem NABU und dem NLWKN nun auch der Landkreis Peine einen aktuellen „Sachstand aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde“ mit. Zwar wird erläutert, dass der EU-Schutzstatus und auch die vom Landkreis selbst vergebene Einstufung als Naturschutzgebiet (NSG) gehalten werden könnten. Doch am Ende der Ausführungen heißt es, quasi trocken: „Die Verlandung der Teiche ist ein natürlicher Prozess, der langfristig zum Verschwinden der Gewässer führen wird. Alle diskutierten Möglichkeiten, diesen Prozess an den Lengeder Teichen zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen, haben sich als nicht praktikabel erwiesen.“

„Negative Tendenzen“ bei den Vögeln

Der vordere der Lengeder Teiche (wenn man vom Vallstedter Weg hoch kommt), hat nur noch eine grüne Bewuchswiese da, wo früher mal die Wasserfläche war. Foto: Archiv / Arne Grohmann

Zur Untersuchung des NABU, im Auftrag des NLWKN, teilte der Landkreis Peine auf Nachfrage mit: „Ein aktuelles Papier des NABU zu den Lengeder Teichen liegt der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Peine nicht vor. Wir vermuten, dass es sich auf den Monitoringbericht des NLWKN bezieht. Dieser stellt Verschiebungen im Artenspektrum der Vögel dar. Dabei weisen die für die Ausweisung des EU-Vogelschutzgebietes wertgebenden Arten die negativen Tendenzen auf, die sich bereits im Monitoring-Bericht aus dem Jahre 2006 angedeutet haben.“

Zum Thema Austrocknung/Verlandung heißt es in der Antwort des Landkreises konkret: „Seit circa 15 Jahren wurde von der Unteren Naturschutzbehörde – teilweise in Zusammenarbeit mit dem NABU – geprüft, ob sich der natürliche Vorgang der Verlandung der Teiche verzögern lässt. Es wurde auch an mehreren Stellen versucht, den Gehölzaufwuchs in den Schilfbereichen zurückzudrängen. Im Ergebnis stellen wir fest, dass keine realistischen Maßnahmen entwickelt werden konnten, die erfolgversprechend sind. Dies ist auch der speziellen Situation der Bergbaufolgelandschaft geschuldet.“

Konkret: Wegen der nicht klaren Lage unterirdischer Stollen und des schlammigen, vom Bergbau belasteten Untergrunds ist auch das Bohren von Brunnen oder ein Ausbaggern nicht möglich.

NSG-Status nicht gefährdet

Der Verlust des NSG-Status droht aus Sicht des Landkreises Peine nicht, denn „das Gebiet weist auch abseits der Gewässer wertvolle Bereiche auf“. Zum EU-Schutzstatus heißt es: „Es gibt aktuell keine Informationen von Seiten des Landes Niedersachsen, dass Veränderungen des EU-Schutzstatus als Vogelschutzgebiet geplant sind.“ Wenn allerdings weiter seltene Vögel wegbleiben, könne dieser Status zur Disposition stehen.

Gemeinde sagt nichts zu ihrem Ausflugsziel

Als Ausflugsziel, vielleicht nicht mehr für alle selten gewordenen Vögel, könnte es die Lengeder Teiche weiterhin geben. „Bei einer Wanderung kann man in einem 200 Hektar großen Natur- und Landschaftsschutzgebiet seltene Vogel- und Pflanzenarten antreffen“, heißt es noch auf der Internetseite der Gemeinde Lengede. Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener gab auf Nachfrage keine Stellungnahme zum Zustand der Lengeder Teiche ab.

Wir dokumentieren hier die gesamte Ausführung des Landkreises Peine, speziell der Unteren Naturschutzbehörde, zu den Lengeder Teichen. Darin wird auf die Geschichte der Teiche in Zeiten des Bergbaus, aber auch auf die vielen Maßnahmen eingegangen, die unternommen worden seien, um das Verlanden und Austrocknen (vergeblich) zu verhindern. Schon in früheren Stellungnahmen des Landkreises war deutlich gemacht worden, dass das eigentlich von Anfang vorgesehen war und auch ein natürlicher Prozess sei.

EU-Vogelschutzgebiet und NSG Lengeder Teiche – Sachstand aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde (Quelle: Landkreis Peine):

Das Naturschutzgebiet „Lengeder Teiche“ (BR 44) wurde im Jahre 1982 ausgewiesen. Es besteht aus zwei Teilbereichen südwestlich und östlich der Ortslage Lengede. Ergänzt wird es durch das Landschaftsschutzgebiet „Lengede-Broistedt“ (PE 45), dessen Schutzverordnung aus dem Jahre 1998 stammt.

Bereits 1983 wurde der westliche Teil des Naturschutzgebietes als EU-Vogelschutzgebiet gemeldet. Bei der Überarbeitung der Kulisse der EU-Vogelschutzgebiete in den Jahren 1999/2000 wurde vom Land Niedersachsen vorgeschlagen, das EU-Vogelschutzgebiet auf das gesamte Naturschutzgebiet auszuweiten. Diesem Vorschlag wurde im Verfahren gefolgt. Seit 2001 sind das Naturschutzgebiet Lengeder Teiche und das EU-Vogelschutzgebiet deckungsgleich.

Der EU-Schutzstatus wurde begründet mit dem landesweit bedeutsamen Brutgebiet für Arten ausgedehnter Schilfröhrichte und dem Rastgebiet für an Flachwasserzonen gebundene Entenarten. Besonders gewürdigt wurde dabei das Brut-Vorkommen der Rohrdommel. Neben der Rohrdommel wurden die Rohrweihe (als Brutvogel) und die Löffelente (als Gastvogel) als wertbestimmende Arten festgesetzt.

Als Erhaltungsziele wurden definiert:

- Erhalt von störungsarmen, strukturreichen Wasser- und Röhrichtflächen als Rast- und Brutbiotop für Wasservögel und Schilfbrüter

- Störungsminimierung durch Regelungen zur Jagd und ggf. zur Freizeitnutzung

- Sicherstellung eines ausreichenden Wasserstandes sowie günstiger Wasserqualität.

Damit korrespondierend wurden bereits damals als Gefährdungsfaktoren genannt:

- Rückgang der strukturreichen Röhrichtflächen

- Zunahme von Störungen

- Verringerung des Wasserstandes

- Verlust offener Wasserflächen

- Verschlechterung der Wasserqualität

In einem ersten ausführlichen Monitoringbericht im Auftrag der Nds. Vogelschutzwarte aus dem Jahre 2006 wird als weiteres Problem der hohe Schalenwildbestand (speziell Schwarzwild) genannt. Damit wird insbesondere das Verschwinden der Rohrdommel in Verbindung gebracht.

Bereits für 2016 war ein neuerlicher Monitoringbericht geplant. Dieser hat sich aus mehreren Gründen (Finanzbedarf, Personalmangel beim NLWKN, Überlastung der Fachbüros) verzögert.

Im Jahr 2019 wurden nunmehr für den Monitoringbericht intensive Kartierungen der Vogelwelt der Lengeder Teiche durchgeführt (13 Untersuchungstage). Auftragnehmer war die Planungsgruppe Ökologie und Landschaft (Braunschweig), ein in unserer Region bekanntes und anerkanntes Fachbüro.

Im Ergebnis setzen sich die bereits bei der Ausweisung des Gebietes befürchteten Tendenzen fort. Verstärkt werden die Effekte durch den mittlerweile spürbaren Klimawandel, der mit den beiden extrem trockenen Sommern 2018 und 2019 zusätzlich zur natürlichen Verlandung der Teiche zu einem deutlichen Rückgang offener Wasserflächen führt.

Es kommt zu Verschiebungen im Artenspektrum der Vögel, wobei die ursprünglich für die Ausweisung als EU-Vogelschutzgebiet benannten Arten eine negative Tendenz aufweisen. Es gibt aber auch einige interessante Vogelarten, die neu im Gebiet sind oder deren Bestände sich vergrößert haben.

Von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Peine wurden im NSG Lengeder Teiche in den vergangenen Jahren folgende Maßnahmen ergriffen:

1. Entfernen der Gehölze (v.a. Erlen, aber auch Birken) aus den Schilfzonen im östlichen Teil des NSG in den Wintern 2006/2007 und 2007/2008 mit finanzieller Unterstützung des Landes Niedersachsen. Diese Maßnahmen erfolgten in Abstimmung bzw. Kooperation mit Herrn Prof. Reimers (Arbeitsgemeinschaft Avifauna Süd-Ost-Niedersachsen, Arbeitsgruppe im NABU Niedersachsen) und ehrenamtlichen Helfern des NABU Braunschweig. Der Erfolg dieser Maßnahme war nur kurzfristig und damit leider nicht nachhaltig, da die Gehölze aus den Wurzelstöcken, deren Entfernung technisch nicht möglich war, wieder ausgetrieben haben.

2. Reduzierung des Schwarzwildbestandes mittels Treib- bzw. Drückjagden seit 2008 auf Antrag der lokalen Jägerschaft im Westteil des Gebietes. In den ersten Jahren wurden jeweils nur wenige Wildschweine erlegt. Seit 3 Jahren konnte der Jagderfolgverbessert werden, weil die treibenden Jagdhunde von der Leine gelassen und die Sichtverhältnisse durch Schneisen in den Schilfbereichen verbessert wurden.

3. Entfernen nicht standortgerechter Pappeln in Kooperation mit der Gemeinde Lengede und dem Forstamt Wolfenbüttel in den Wintern 2009/2010 (Ostteil) und 2010/2011(Westteil). Die schon im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Peine dargestellte Entwicklungsmaßnahme konnte nur im näheren Umfeld der Wege im NSG umgesetzt werden, da nur der Bereich bearbeitet werden konnte, der von Forstmaschinen von den Wegen aus erreicht werden kann. Insofern ist weiterhin ein hoher Anteil Pappeln im Gebiet vorhanden. Maßnahmen abseits der Wege waren infolge des dannnotwendigen hohen Personaleinsatzes wirtschaftlich nicht darstellbar.

4. Mahd des Orchideenstandortes im Westteil des NSG zur Verhinderung einer Verbuschung bzw. Beschattung (zuletzt 2011). Auch diese Maßnahme erfolgte in Zusammenarbeit bzw. Abstimmung mit Prof. Reimers.

5. Seit 2010 jährliche Bekämpfung der Herkulesstaude im Ostteil des NSG und im südlich daran angrenzenden LSG in Kooperation mit der Gemeinde Lengede und mit finanzieller Unterstützung des Landes Niedersachsen.

6. 2015 bis 2017 Projekt mit dem Landesverband des NABU. Das Projekt umfasste mehrere Teilbereiche: Zur Reduzierung des Gehölzaufwuchses in den Schilfzonen wurden 180 Erlen und Weiden „geringelt“. Dabei wird durchpartielles Entfernen der Rinde in mehreren zeitlichen Abschnitten das Absterben der Bäume verursacht. Zum Erhalt der Wasserfläche am Klärteich 9 wurden Ausbaggerungen geplant. Es war bislang leider infolge der Bodenverhältnisse nicht möglich, die nassen Flächen mit einem entsprechenden Gerät zu befahren. Längere Frostperioden erscheinen angesichts zunehmend milder Winter unrealistisch.

Mit einem Fachgutachter wurden die Möglichkeiten zur Verbesserung der Wasserversorgung, z.B. durch Bohren eines Brunnens diskutiert. Als Folge des früheren Bergbaus ist der Untergrund des Schutzgebietes von Stollen durchzogen und es liegen leider keine ausreichend verlässlichen Dokumente vor, die die genaue Lage und den Zustand dieser Strukturen bewertbar machen. Hierzu wurden Gespräche mit der Salzgitter AG geführt und gemeinsam die historischen Dokumente über die Stollen- und Schachtanlagen beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (Clausthal-Zellerfeld) gesichtet.

Als Ergebnis musste festgestellt werden, dass ein Brunnenbau im Naturschutzgebiet oder an seinem Rand nicht möglich ist, weil die Risiken nicht abschätzbar sind.

Einschätzung der Entwicklung und der Möglichkeiten zum Gegensteuern: Bei den Lengeder Teichen handelt es sich um eine Folgelandschaft aus dem Erzbergbau. Der Bergbau wurde in den 1960er Jahren beendet. Die Teiche, die für den Bergbau gebaut wurden, dienten der Klärung/Reinigung der „Aufbereitungstrübe“, einer schlammigen Flüssigkeit aus der Erzwäsche. Diese wurde in die Teiche eingeleitet, wo sich Schwebstoffe absetzten. Klares Wasser wurde dann in die Vorfluter abgeleitet oder zur Wiederverwendung in der Erzwäsche aufbereitet.

Nach Kenntnis der Unteren Naturschutzbehörde erfolgten damals keine chemischen Analysen dieses Wassers. Das gilt in gleicher Weise für die Sedimente in den Teichen. Bekannt ist lediglich, dass der Untergrund der Teiche aus schlammigem Material besteht, das nicht begehbar bzw. nicht tragfähig ist. Daran sind 2015 die Versuche der Unteren Naturschutzbehörde, mit einem Bagger Material zu entnehmen und so der Verlandung entgegen zu wirken, gescheitert.

Besuchern des Gebietes muss dringend davon abgeraten werden, die trockenfallenden Uferbereiche zu begehen. In einem Naturschutzgebiet ist es ohnehin verboten, die Wege zu verlassen.

Grundsätzlich ist die Verlandung (das „Zuwachsen“) von Stillgewässern ein Vorgang, der im Rahmen der natürlichen Sukzession solcher Gewässer stattfindet. Nach nunmehr über 50 Jahren nach der Nutzungseinstellung ist diese Entwicklung hier also nicht überraschend.

Es ist eine grundsätzliche Frage im Naturschutz, ob solchen Prozessen entgegen gearbeitet werden soll, z.B. zum Zwecke des Schutzes einzelner Tier- oder Pflanzenarten, oder ob in Schutzgebieten natürlichen Abläufen Raum gegeben werden soll (Prozessschutz). Da in Mitteleuropa meist nur noch vergleichsweise kleine Flächen für Naturschutz zur Verfügung stehen, besteht eine Tendenz zum Schutz einzelner Arten. Für effektiven Prozessschutz sind meist große Flächen sinnvoll und erforderlich. Immer zu berücksichtigen ist allerdings auch der finanzielle Aufwand und der zu erzielende Effekt bei pflegenden Eingriffen in Schutzgebieten (Kosten-Nutzen-Verhältnis).

Wie die Auflistung der Maßnahmen aus den letzten Jahren zeigt, nimmt die UNB Peine die Situation durchaus ernst. Die speziellen Bedingungen des Gebietes als Bergbaufolgelandschaft und die daraus resultierende schwierige Situation vor Ort setzen hier aber klare Grenzen.

Zur Frage des Erhalts des Schutzstatus des Gebietes: Der Schutzstatus als EU-Vogelschutzgebiet definiert sich über das Vorkommen der als„wertgebend“ festgelegten Arten. Hier sind in den letzten Jahren deutliche Verschlechterungen festzustellen. Es ist nicht grundsätzlich auszuschließen, dass bei einer Überprüfung der Schutzstatus zur Disposition stehen könnte, falls die wertbestimmenden Vogelarten aus dem Gebiet vollständig verschwunden sind. Zuständig für diese Fragen sind die EU bzw. das Land Niedersachsen.

Aktuell gibt es keine Hinweise von Seiten des Landes, dass es Überlegungen in diese Richtung gibt. Nach Auskunft des NLWKN ist eine Überarbeitung der Gebietskulisse der EU-Vogelschutzgebiete aktuell nicht geplant.

Für den Status der Lengeder Teiche als Naturschutzgebiet ist der Landkreis Peine die zuständige Behörde. Dieser Schutzstatus definiert sich nicht über einzelne Tierarten, sondern über allgemeinere Schutzziele. Es gibt keine Überlegungen, am Schutzstatus des Gebietes etwas zu verändern, da auch abseits der Gewässer wertvolle Bereiche im Gebietvorhanden sind.

Die Verlandung der Teiche ist ein natürlicher Prozess, der langfristig zum Verschwinden der Gewässer führen wird. Alle diskutierten Möglichkeiten, diesen Prozess an den Lengeder Teichen zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen, haben sich als nicht praktikabel erwiesen.