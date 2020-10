"Schorse" (hinten rechts) von NDR 1 war zum Berufe-Raten an der IGS Lengede, hier mit Lehrer Oliver Virkus und der Matheklasse der 5b. Die Sendung wurde aufgezeichnet und am Montagvormittag ins laufende Radioprogramm eingebaut.

Lengede. Beim „Berufe-Raten“ ging es um den Lehrer, speziell um Oliver Virkus. Der erzählt, wie es mit Schorse so war.

„Schorse“ von NDR 1 zu Besuch an der IGS Lengede

Seit 5 Uhr morgens gab es am Montag im Radio bei NDR 1 Tipps, um in der Sendung „Berufe-Raten“ eben einen Beruf zu erraten. Um 13.45 Uhr kam die Auflösung: Es ging um den Lehrer, speziell um den Leiter der Sekundarstufe I an der IGS Lengede, Oliver Virkus.

Für das Berufe-Raten ist bei dem Radiosender der Spezialreporter „Schüssel-Schorse“ zuständig. Der fährt mit seiner „Schorsetta“, einem VW-Bulli von 1964, regelmäßig durch Niedersachsen. An der IGS Lengede war er am vergangenen Mittwoch, die Sendung wurde vorab aufgezeichnet. "Schorse" (rechts) mit Lehrer Oliver Virkus, um den es ging in der Sendung. Foto: Bernd Drechsler, NDR „Das war ein großer Spaß und besonders für die Schüler eine tolle Abwechselung“, erzählt Oliver Virkus im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Produktion der am Montag ausgestrahlten Sendung war für alle „superspannend“. Die IGS Lengede hatte ursprünglich eine andere Sendung mit dem NDR geplant, aber die kam bisher nicht zustande. Der Kontakt blieb, so kam es zum Rendezvous mit Schorse. Aufzeichnung statt Mathe Schorse gibt es wirklich, der ist ein echter Mensch, und er war an der IGS zugegen. Die Aufzeichnung der Sendung, in der Matheklasse der 5b, habe rund zwei Stunden gedauert, erzählt Oliver Virkus. „In dieser Zeit war ich ‘unterrichtsfrei’.“ Bei dem Radioformat werden über den Vormittag verteilt im laufenden Programm diverse Tipps zu dem zu erratenden Beruf gegeben. An den Tipps mussten sich auch die Schüler beteiligen. „Es gab eine Adjektivrunde“, so Oliver Virkus. Die Schüler sollten sagen, was einen Lehrer ausmacht, welche Voraussetzungen er braucht. „Er muss klug sein“, lautete einer der Tipps der Schüler. Rotstift, Whiteboard oder den Schulgong als Tipps Oliver Virkus unterrichtet an der IGS Lengede Gesellschaftslehre, Wirtschaft und Mathematik. Er selbst musste auch ein paar Tipps geben: „Ich habe einen Klassenraum beschrieben.“ Dazu fielen Begriffe wie Rotstift oder Whiteboard (die heutige, digital einsetzbare Tafel). Schorse selbst nahm dann noch den Schulgong zur Pause auf. „Es sind ja Ferien. Ich weiß nicht, ob die Schüler es geschafft haben, heute ab 5 Uhr vor dem Radio zu sitzen. Ich habe es nicht geschafft“, sagt Oliver Virkus. Aber der NDR habe versprochen, eine Aufzeichnung der Sendung für das digitale Archiv der IGS Lengede zur Verfügung zu stellen. "Schorse" vom NDR 1 mit seiner „Schorsetta“, einem VW-Bulli von 1964. Foto: Martin Huch, NDR Die Schüler seien etwas traurig gewesen, dass nicht ein Fernsehteam mit Kamera und so weiter zur Aufzeichnung kam, erzählt der Lehrer weiter. Für den, und natürlich seine Kolleginnen und Kollegen, ist Mediengestaltung auch ein Unterrichtsthema. Medien auch ein Unterrichtsthema Was dürfen Medien, speziell Journalisten? Wie verhält es sich mit dem Urheberrecht, also was darf ich aus dem Internet runterladen und weiterverschicken? Um solche Fragen geht es dabei. Aber auch: Wie schütze ich mich und meine Daten vor fremden und kriminellen Zugriffen? Alles unter Corona-Auflagen Oliver Virkus berichtet von einem lockeren und authentischen Auftritt der Kunstfigur Schorse. „Er hatte auch guten Kontakt zu den Schülern.“ Für die Aufzeichnungen habe er seiner Stimme dann jeweils etwas mehr den für Schorse typischen ländlich bäuerlichen Slang verpasst. Und: Natürlich seien die strengen Hygienemaßnahmen wegen Corona im Vorfeld besprochen und eingehalten worden. Der NDR teilte noch mit, dass 12.688 Hörerinnen und Hörer am Montag beim Berufe-Raten mitmachten und bei dem Sender anriefen, um das Smartphone zu gewinnen. Das schaffte Heike Frei aus Lehrte.