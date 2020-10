Amazon fährt – wird es zuviel für die Straßen Broistedts?

Mit Gutachten und Statistiken ist es so eine Sache, man kann sie so oder so interpretieren. Das passiert auch gerade beim Thema Verkehrsbelastung in Broistedt. In diesem Fall geht es speziell um die Kreuzung aus der Umgehungsstraße K 74, der K 50 und der Straße Osterriehe (an der Team-Tankstelle).

Bernd Hauck, für Bündnis 90/Die Grünen Einzelkämpfer im Lengeder Gemeinderat, versuchte in diversen Gremien aus seiner Sicht vergeblich, konkrete Antworten der Gemeindeverwaltung zu bekommen. Er geht, wie einige andere auch, von einer Überlastung der Kreuzung aus. Zum einen wegen des dort geplanten Baugebiets „Broistedt Ost“, zum anderen wegen der diversen zusätzlichen Lieferfahrzeuge, die der Onlinehändler Amazon von seinem Verteilzentrum im Broistedter Gewerbegebiet aus auf die Straßen schickt. Und auch das fast fertige Baugebiet „Broistedt Süd“ sorge bereits für zusätzlichen Fahrzeugverkehr.

Kreuzung ein „Unfallschwerpunkt“

Aus Sicht von Bernd Hauck geht aus den diversen Stellungnahmen von Behörden zu „Broistedt Ost“ klar hervor, dass ein umfassender Ausbau der Kreuzung verlangt werde, denn die Stelle sei ein amtlich anerkannter Unfallschwerpunkt.

Wenn das Baugebiet "Broistedt Ost" fertig ist, und jetzt schon wegen der vielen Amazon-Lieferfahrzeuge, die vom Verteilzentrum im Broistedter Gewerbegebiet kommen, fürchten einige eine Überlastung der Kreuzung K 74/Osterriehe/K 50. Die Amazon-Vans tanken dort (rechts, nicht im Bild) und müssen dann über die Osterriehe auf die Kreisstraße zurück. Foto: Arne Grohmann

Und: Die Gemeinde Lengede müsse den Umbau der Kreuzung finanzieren. Doch das bekam Bernd Hauck bei seinen Nachfragen von der Gemeindeverwaltung bisher nicht bestätigt.

Kuhhandel wegen der Kosten?

Der Grünen-Politiker befürchtet einen „Kuhhandel“ außerhalb des Bebauungsplans, um den Umbau zu regeln. „Dieses Verfahren kritisiere ich, da auf diese Weise alle Kostenfragen rund um den Umbau der Kreuzung aus dem Diskussionsprozess in den kommunalen Gremien über den Bebauungsplan ‘Broistedt Ost’ herausgehalten werden“, so Bernd Hauck.

In den Unterlagen für den Bebauungsplan „Broistedt Ost“ stellen der Fachdienst Straßenverkehr des Landkreises Peine und auch die Polizei im Tenor fest: Mit dem neuen Baugebiet stößt der vorfahrtsgeregelte Knotenpunkt K 74/Osterriehe/K 50 an seine Kapazitätsgrenze und müsste optimiert werden. Konkret heißt es unter anderem: „Entweder durch eine Signalisierung oder durch einen Umbau zum Kreisverkehr.“ Der Knoten sei zudem schon häufiger ein sogenannter Unfallschwerpunkt gewesen.

„Höhere Frequentierung des Knotenpunktes“

Die Landesstraßenbau-Behörde in Wolfenbüttel hat nach den Unterlagen zwar keine grundsätzlichen Bedenken, weist aber auch auf „neue Erkenntnisse“ nach einer Verkehrsuntersuchung des Ingenieurbüros Zacharias vom August 2019 hin. Durch die zusätzlichen Wohngebietsflächen von „Broistedt Ost“, westlich der K 74, sei mit einer höheren Frequentierung des Knotenpunktes an der Einfahrt in die Osterriehe zu rechnen.

Gemeinde soll die Kosten für den Umbau übernehmen

Es seien Baumaßnahmen nötig. „Deren Herstellung und der Ausbau erfolgt auf einseitige Veranlassung, die Kosten sind von der Gemeinde zu tragen und die Mehrkosten der Unterhaltung dem Straßenbaulastträger nach der Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung (ABBV) abzulösen. Über die bauliche Maßnahme ist eine Vereinbarung mit dem Straßenbaulastträger zu schließen“, heißt es weiter in der Stellungnahme der Behörde.

Amazon-Fahrzeuge in der Berechnung noch nicht drin

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die „zusätzlichen Logistikverkehre“ (Amazon-Fahrzeuge aus dem Gewerbepark Broistedt) in die Berechnungen der Verkehrsuntersuchung noch gar nicht einflossen. Das sei aber erforderlich, um die Belastung der Kreuzung berechnen zu können. Weiterhin wird kritisiert, dass für die Verkehrsuntersuchung nur an einem Tag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten gezählt worden sei, also in einer„verkehrsärmeren Woche“.

Bürgermeisterin: Die Kreuzung verträgt das

Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin ficht das alles nicht an, die Verwaltung sieht das anders. Auf unsere Anfrage zur potenziellen Überlastung der Kreuzung an der Osterriehe in Broistedt teilt Maren Wegener lediglich mit: „Das Verkehrsgutachten für die Ansiedlung von Amazon im Unternehmerpark weist nach, dass die Leistungsfähigkeit auch der Kreuzung Osterriehe/K 74 gewährleistet ist.“

Gemeinde plant derzeit keinen Umbau

Zu den kritischen Äußerungen von Landkreis, Polizei und Straßenbaubehörde sagt die Bürgermeisterin, dass in den Stellungnahmen nur von einem „sogenannten“ Unfallschwerpunkt die Rede sei. Und: „Wie bereits in der Ratssitzung am 29. September erläutert, plant die Gemeinde gegenwärtig nicht den Umbau dieses Kreuzungsbereiches einer Kreisstraße.“

Warum die Lengeder Gemeindeverwaltung die aus seiner Sicht von den Behörden klar erwartete Überlastung der Kreuzung nicht anerkennt, kann sich Bernd Hauck nicht erklären. Dass die Gemeinde die Kosten für einen fälligen Umbau nicht (alleine) tragen will, ist für ihn offensichtlich.

Bringen die Neubaugebiete nicht mehr genug Geld in die Kasse?

Generell hatte der Grünen-Politiker zur zuletzt lukrativen Bauland-Politik der Gemeinde Lengede festgestellt, dass der Rubel nicht mehr wie bisher rolle: „Die Kosten für die Umwandlung/Erschließung der früheren Ackerflächen sind durch die enormen Preissteigerungen bei Tief- und Straßenbau erheblich gestiegen und haben zu deutlich höheren Verkaufspreisen für die Baugrundstücke geführt.“

Bauen sei derzeit teuer, es gebe viel Konkurrenz, die Nachfrage könne sinken. Das Einnahmemodell sei endlich. Und mit den Ackerflächen, die für „Broistedt Ost“ erschlossen werden, seien die letzten Reserven an geeigneten großen Flächen aufgebraucht.

Tankstelle profitiert von Amazon-Vans

Wie auch immer die reale Verkehrsbelastung durch Neubürger und Amazon-Lieferfahrzeuge in Broistedt aussehen wird, einige könnte es jetzt schon freuen: An der Tankstelle an der Ecke K 74/Osterriehe sind dieser Tage immer wieder längere Warteschlangen mit „Vans“ von Amazon zu sehen, teilweise sogar mit Münchner oder einem Kennzeichen aus Österreich.

Die meisten fahren, wenn sie sich an die Verkehrsregeln halten, von der Tankstelle über die Osterriehe wieder zurück auf die Broistedter Umgehungsstraße. Das wiederum dürfte nicht allen gefallen.