Zwischen Donnerstag und Montag versuchten noch unbekannte Täter in ein Dentallabor in Lengede einzudringen. (Symbolbild)

Lengede. Bislang nicht ermittelte Täter haben den Versuch unternommen, in ein Dentallabor in Lengede einzudringen. Die Polizei sucht Hinweise.

Einbrecher scheitern an Dentallabor in Lengede

Bislang nicht ermittelte Täter haben in der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, versucht in ein Dentallabor in der Lafferder Straße in Lengede einzubrechen.

Wie die Polizei mitteilt, misslang dies jedoch aus bis dato noch nicht geklärter Ursache. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein in Höhe Schaden von circa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizei unter (05344) 915670.