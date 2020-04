Europäischen Gedanken auch in schweren Zeiten aufrechterhalten – dieser Gedanke werde in der Gemeinde Lengede groß geschrieben, „so auch in schwierigen Zeiten“, teilt Bürgermeisterin Maren Wegner mit.

In allen vier Himmelsrichtungen unterhält die Gemeinde Lengede seit mehr als 40 Jahren Partnerschaften mit Kommunen in Ländern, die der Europäischen Union (EU) angehören. Maren Wegener hat sich in dieser Woche erneut bei ihren ausländischen Amtskollegen nach der dortigen aktuellen Corona-Lage erkundigt und Grüße der Lengeder Freunde übermittelt. Wegen der teilweise schnellen Entwicklungen ändern sich Zahlen zu Infizierten, Erkrankten, Verstorbenen und Genesenen allerdings täglich.

In diesem Jahr feiert die Gemeinde Lengede mit der französischen Partnergemeinde Ribemont ihre 30-jährige Partnerschaft. Ob dieses Jubiläumsfest in diesem Jahr, geplant im September, gefeiert werden kann, ist noch offen.

Partnergemeinde Werfen (Österreich):

In Salzburg und speziell im Pongau habe sich die Lage inzwischen deutlich verbessert, teilt Bürgermeister Dr. Hubert Stock mit. Seit einigen Tagen gebe es keine Neuinfektionen mehr. In Werfen hätten sich bisher fünf Personen infiziert. Die Bevölkerung halte sich weiterhin überwiegend an die verordneten Maßnahmen. Das Gemeindeamt werde vermutlich ab Mitte Mai, unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen, wieder für den Parteienverkehr geöffnet und auch die Schulen würden schrittweise bis Mitte Mai wieder ihren regulären Unterrichtsbetrieb aufnehmen.

Dr. Hubert Stock, Bürgermeister von Lengedes Partnergemeinde in Werfen (Österreich), hofft auf Normalität im Herbst Foto: Gemeinde

Die Geschäfte in Werfen hätten mittlerweile wieder alle geöffnet und auch die Gastronomiebetriebe würden ab Mitte Mai, unter Einhaltung diverser Vorsichtsmaßnahmen, wieder öffnen dürfen. Die Abhaltung größerer Veranstaltungen sei auch in Werfen bis Ende August noch nicht gestattet. Dennoch bestehe die Hoffnung, dass bis zum Herbst wieder einigermaßen Normalität eintreten sollte.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Partnergemeinde Alvesta (Schweden):

Im Gegensatz zu Österreich seien in Schweden Schulen und Kindergärten geöffnet. Allerdings seien Gesamtschulen und Universitäten geschlossen und haben auf E-Learning umgestellt, teilt Alvestas Bürgermeister Per Ribacke mit. Mittlerweile würden die Schüler, die im Sommer ihren Abschluss machen, wieder in den Schulen unterrichtet. Geschäfte und Restaurants hätten weiterhin geöffnet, Besucher seien jedoch dazu angehalten, Abstand zu halten.

Die in Schweden greifende Verordnung zur Eindämmung der Virusausbreitung siehe vor, dass nicht mehr als 50 Personen gleichzeitig zusammentreffen dürfen. Die Behörden fordern gesunden Menschenverstand, das bedeutet: keine Reisen, so viel wie möglich zu Hause bleiben, Abstand zu Menschen halten, soweit wie möglich von zu Hause aus arbeiten und sich von älteren Menschen fernhalten sowie keine Besuche in Altenheimen.

Die Rathausmitarbeiter gingen in Alvesta wie gewohnt ins Büro, so Per Ribacke weiter, sofern sie gesund seien. Inzwischen hätten vermehrt Video-Konferenzen stattgefunden. Die Verwaltung verfüge über eine Krisenorganisation, die dafür sorge, dass die Gemeinde ihren Betrieb aufrechterhält. Es würden Vorkehrungen getroffen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und das Personal zu schützen, welches sich um ältere Menschen, Patienten usw. kümmert.

Bisher gebe es in Alvesta 40 bestätigte Corona-Fälle, so Per Ribacke, Bürgermeister von Lengedes Partnergemeinde in Schweden. Foto: Gemeinde

Bisher gebe es in Alvesta 40 bestätigte Corona-Fälle. In Stockholm sei die Lage weitaus angespannter und es werde damit gerechnet, dass die Gemeinde Alvesta in den kommenden ein bis zwei Monaten weitere Infektionsfällen haben wird. Die Bevölkerung nehme die derzeitige Situation gut an und versuche, so normal zu leben, wie es angesichts der derzeitigen Situation möglich ist.

Außerdem gebe es Unterstützung für lokale Unternehmen und Restaurants. Viele Menschen bestellten Essen zum Mitnehmen und holen es ab. „Es ist wichtig sicherzustellen, dass auch nach der Corona-Krise Unternehmen, Arbeitsplätze, Sport und Kultur vorhanden sind“, betont Ribacke.

Partnergemeinde Ribemont (Frankreich):

Aktuelle Zahlen zu Corona konnte diese Partnergemeinde am Freitag nicht mehr liefern. Seit dem 17. März greifen auch für die Bevölkerung in Ribemont starke Einschränkungen. So sei es nur möglich, mit einer besonderen Bescheinigung rauszugehen. Schulen seien geschlossen, die Gemeinde biete aber eine Tagesbetreuung für Kinder des Pflegepersonals an, hieß es schon vor Wochen aus Frankreich.

Eine Straße in Ribemont (Frankreich). Foto: Gemeinde

Die meisten beruflichen Aktivitäten seien eingestellt und alle Geschäfte, außer der Apotheke und den Lebensmittelgeschäften, seien geschlossen. Der kleine Mittwochsmarkt am Rathausplatz sei jedoch noch gestattet. Auch die französische Form der Tafel für die Ärmsten bleibe offen.

Persönliche Assistenzdienste würden weiterhin angeboten, aber alle Vereinstätigkeiten seien gestoppt. Das Rathaus sei auch in Ribemont geschlossen. Zwei Mitarbeiter besetzten hier abwechselnd das Telefon und kümmerten sich um E-Mails und die Verwaltungsarbeit. Die restlichen Mitarbeiter befänden sich im Home-Office.

Zum Zeitpunkt des Beginns der Corona-Krise fand in Ribemont am 8. März die erste Runde der Kommunalwahlen statt, bei der die gesamte Liste gewählt wurde. Da der zweite Wahlgang für eine große Mehrheit der französischen Gemeinden nicht stattfinden konnte, forderte die Regierung die Verlängerung des Mandats des scheidenden Rates, bis die „Normal-Situation“ wieder hergestellt ist.

„Die Bürger Ribemonts respektieren die Anweisungen der Regierung“, teilte Bürgermeister Michel Potelet mit. In Ribemont war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, wie viele Menschen sich genau mit Covid-19 infiziert haben, da das Screening nicht systematisch verläuft.

Maren Wegener teilt abschließend aus Lengede mit: „Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern unserer vier Partnergemeinden alles Gute und Durchhaltevermögen. Gemeinsam werden wir diese Ausnahmesituation meistern.“

Zur Lage in der vierten Lengeder Partnergemeinde, Dabrowa in Polen, lagen der Lengeder Bürgermeisterin am Freitag keine Angaben vor.

