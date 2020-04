Lengede. Es geht in diesem Jahr um Wege und Straßen in Broistedt und Lengede. Due Gemeinde hat eine Liste mit geplanten Sanierungen bis 2025.

Auch das normale Geschäft geht in der Gemeinde Lengede zumindest teilweise wie geplant weiter. In diesem Jahr werden seitens der Gemeinde in Broistedt die Gehwegverbindung zwischen Ostlandstraße und Kuhlenkamp und in Lengede der Meerackerring und der Erzring erneuert. Das teilte die Gemeinde mit.

Diese Sanierungsarbeiten in diesen Straßen und Wegen der Gemeinde Lengede erfolgen „mit Deckenüberzug mittels Dünne Schicht im Kalteinbau (DSK)“. Hierfür seien rund 77.000 Euro im Gemeindehaushalt veranschlagt worden. Die Arbeiten an den drei Straßen sollen Ende Juni beginnen und voraussichtlich, nach derzeitiger Planung, Ende Oktober in diesem Jahr abgeschlossen sein. „Jedes Jahr werden Gemeindestraße mit dem DSK-Verfahren saniert, durch regelmäßige Kontrollfahrten werden die Prioritäten für die Folgejahre festgelegt. Die derzeitige Prioritätenliste erfasst zu sanierende Gemeindestraße in allen fünf Ortschaften bis 2025“, so die Gemeindeverwaltung.