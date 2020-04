Einsam wegen Corona? Gemeinde Lengede bietet Telefonkontakt

Auch die Gemeinde Lengede will etwas gegen die drohende Vereinsamung von Menschen machen, die sich wegen des Coronavirus dieser Tage an die Regeln halten: soziale Kontakte vermeiden und zuhause bleiben. Doch per Telefon ist auch schon einiges möglich. Das Senioren-Servicebüro hilft.

Gerade in Zeiten von Krisen und Unsicherheiten seien soziale Kontakte, Begegnungen und Austausch besonders wichtig. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung der aktuellen Pandemie schränkten die Möglichkeiten für Begegnungen und soziale Kontakte ein. Dies könne besonders für allein lebende oder chronisch kranke Bürger Folgen haben, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde Lengede.

„Eine Sorge, die wir ernstnehmen“, teilt Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener mit. „Das Gefühl, dass es niemanden zum Reden und Austauschen gibt, kann unerträglich werden. Wenn jeder einmal darüber nachdenkt, mit wem er sonst auf der Straße oder am Gartenzaun ein kurzes Gespräch führt, dann zum Telefonhörer greift und diesen Menschen einfach mal anruft, können wir gemeinsam aktiv viel erreichen!“

In Gesprächen mit Seniorenkreisleitern und Vereinen in der Gemeinde Lengede habe sie bereits von vielen Projekten und Ideen erfahren, so die Bürgermeisterin. Es fänden bereits Telefonate unter Vereinsmitgliedern oder Angehörigen von Seniorenkreisen statt.

„Es wird sich für weitere Telefonate verabredet und abgesprochen, wer sich noch über einen Anruf freuen würde“, sagt Melanie Kröhl vom Senioren-Servicebüro der Gemeinde Lengede. Für die Bürger der Gemeinde, die bisher über keine Telefonkontakte verfügten, weil sie zum Beispiel erst seit kurzem hier wohnen oder keinen Vereinsstrukturen angehören, bestehe die Möglichkeit, sich im Senioren-Servicebüro zu melden. Die Mitarbeiterinnen dort werden dann Kontakt zu ehrenamtlichen Helfern herstellen.

Das Senioren-Servicebüro der Gemeinde Lengede ist zu erreichen unter (05344) 26 20 883, von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr.

Das Angebot gibt es nun schon einige Tage. „Die Vermittlung von Telefonkontakten wird sehr positiv aufgenommen. Zu merken ist deutlich, dass in einer dörflichen Region wie Lengede das soziale Miteinander noch sehr gut funktioniert“, teilt Maren Wegener auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Die meisten Kontakte erfolgten bisher direkt über die Seniorenkreisleiter und Seniorenkreisleiterinnen der jeweiligen Ortschaften. „Es konnten bei den Personen, die nicht auf diesem Wege erreicht werden, aktuell drei Personen an Gesprächspartner vermittelt werden. Zudem gab es einige Anrufer, die einfach nur mitteilen wollten, wie schön sie die Idee finden und sich über die Abläufe erkundigt haben, für den Fall, dass der aktuelle Zustand sich weiterhin über einen längeren Zeitraum erstrecken sollte“, ergänzt die Bürgermeisterin. Die meisten erwähnten noch, dass aufgrund des guten Wetters glücklicherweise ein Gartenzaun-Gespräch mit den Nachbarn noch möglich sei.

