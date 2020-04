Kirchen im Kreis Peine wegen Corona zu – das gibt’s dennoch

Die St.-Jakobi-Kirche in Peine in einer 360-Grad-Aufnahme.

Peine. Es gibt diverse digitale Angebote in den Kirchen der Gemeinden, aber auch Andachten und geistliche Texte zum Abholen an der Tür.

Wegen des Corona-Virus und den damit verbundenen Anordnungen gibt es dieser Tage keine Gottesdienste und kirchengemeindliche Aktivität in den gewohnten Formaten. Der Kirchenkreis Peine weist darauf hin, dass es speziell zu Ostern dennoch diverse Angebote der Kirche gibt.

„Auch die Pastoren und Pastorinnen des Kirchenkreises Peine wollen allen Menschen als Seelsorger und Seelsorgerinnen, so gut das möglich ist, nahe bleiben“, heißt es in der Pressemitteilung des Kirchenkreises Peine.

Kontaktdaten gebe es zum Beispiel auf der Homepage des Kirchenkreises unter kirche-peine.de oder auf der Kirchenkreisseite im Telefonbuch. „Bitte, werfen Sie auch immer wieder einen Blick auf die Kirchenkreis-Homepage!“

Auch Fernseh- und Radiogottesdienste könnten mitgefeiert und das „Wort zum Sonntag“ bedacht werden. An vielen Orten fänden sich geistliche Texte und Impulse, um in herausfordernder Zeit innere Widerstandskraft und Tatkraft zu entwickeln. Viele beflügele ein Satz aus dem 2. Timotheusbrief (2. Tim. 1,7): „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“

Der Kirchenkreis listet einen Auszug von Aktivität in der Zeit von Gründonnerstag bis Ostern auf:

PEINE:

Friedenskirche: Gebetsläuten: Gründonnerstag 18 Uhr; Karfreitag 15 Uhr; Karsamstag 18 Uhr; Ostersonntag/-Montag, jeweils 10.30 und

18 Uhr Videoclips auf https://frieden-peine.wir-e.de/aktuelles sowie auf youtube (Friedenskirchengemeinde Peine).

Klinikum Peine: Karfreitag 15 Uhr und Ostermontag 10 Uhr Gottesdienst aus dem Andachtsraum wird live auf die Stationen übertragen.

Martin-Luther-Kirchengemeinde: Gebetsläuten: Gründonnerstag

18 Uhr; Karfreitag 15 Uhr; Karsamstag 18 Uhr; Ostersonntag/-Montag, jeweils 10.30 und 18 Uhr Vorschläge für Gottesdienstfeiern zu Hause auf https://martin-luther-peine.wir-e.deKarfreitag und Ostersonntag Predigten zum Mitnehmen am Portal der Lutherkirche.

Kirchengemeinde St. Jakobi: Gebetsläuten: Karfreitag 15 Uhr; Ostersonntag und Ostermontag

10.30 Uhr. Ein Heft mit Andachten wird an Gemeindeglieder verteilt.

Kirchengemeindeverband Berkum/Handorf/Rosenthal/Schwicheldt: Gebetsläuten: Karfreitag

15 Uhr; Ostersonntag 12 Uhr. Vorschläge für Gottesdienstfeiern zu Hause auf https://beharosch.wir-e.de/ und an den Kirchentüren als Text zum mitnehmen.

Kirchengemeinde Stederdorf: Andachtstexte und Videoclips auf https://stederdorf.de und https://de-de.facebook.com/Stederdorf und zum Mitnehmen am Gemeindehaus.

Kirchengemeinde Vöhrum/Eixe/Röhrse: Gebetsläuten: Gründonnerstag 18 Uhr; Karfreitag 15 Uhr; Karsamstag 18 Uhr; Ostersonntag/-Montag, jeweils 10.30 und 18 Uhr Vorschläge für Gottesdienstfeiern zu Hause auf https://kirche-peine.de/region-stadt/voehrum/Edemissen.

Kirchengemeinde Eltze/Eickenrode/Dedenhausen: Gebetsläuten: Karfreitag und Ostersonntag

10.30 Uhr. Ostern ab 10.30 Uhr zum Mitnehmen an den drei Kirchen eine Anleitung zu einem Osterspaziergang allein oder zu zweit.

HOHENHAMELN:

St.-Laurentius-Kirchengemeinde Hohenhameln: Gebetsläuten: Gründonnerstag 18 Uhr; Karfreitag

10 Uhr und 15 Uhr; Ostersonntag/-Montag jeweils 10 Uhr Videobeiträge und Vorschläge für Gottesdienstfeiern zu Hause auf https://www.kirchengemeinde-hohenhameln.de/Kirchengemeinde.

Mehrum/Eqourd/Harber/Clauen: Gebetsläuten: Gründonnerstag

18 Uhr; Karfreitag 10 Uhr und

15 Uhr; Ostersonntag/-Montag jeweils 10 Uhr Videobeiträge und Vorschläge für Gottesdienstfeiern zu Hause auf https://www.kirchengemeinde-hohenhameln.de.

ILSEDE:

St. Urban Kirchengemeinde Klein Ilsede: Gebetsläuten: Karfreitag

15 Uhr; Ostersonntag 10 Uhr Osterpredigt und Musikstücke auf www.evkirche-grossilsede.de; Predigt zum Mitnehmen am Kircheneingang.

Markus-Kirchengemeinde Bülten: Gebetsläuten Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag um 10.30 Uhr.

Kirchengemeinde St. Nikolai Groß Ilsede: Gebetsläuten: Karfreitag

15 Uhr; Ostersonntag 6 Uhr Osterpredigt und Musikstücke auf www.evkirche-grossilsede.de; Predigt zum Mitnehmen am Kircheneingang.

Trinitatis-Kirchengemeinde Ölsburg/St.-Andreas-Kirchengemeinde Gadenstedt: Gebetsläuten: Gründonnerstag 18 Uhr, Karfreitag

15 Uhr und Ostersonntag 10 Uhr. Video-Andachten unter www.oelga-Kirche.de. Andachten zum Mitnehmen an der Pfarrhausgarage in Gadenstedt und am Kirchenzaun in Ölsburg.

Johannes der Täufer Kirchengemeinde Oberg/Münstedt: Gebetsläuten: Gründonnerstag:

18.30 Uhr; Karfreitag: 15 Uhr (Münstedt); Ostersonntag

6.30 (Münstedt), 10.30 Uhr (Oberg). Anregungen und geistliche Impulse für einen Osterweg in der Natur zwischen Münstedt und Oberg können am Ostersonntag an den beiden Kirchen mitgenommen werden.

Kirchengemeinde Groß Lafferde: Gebetsläuten: Gründonnerstag

17 Uhr; Karfreitag 8 Uhr, 10 Uhr, 10.30 Uhr, 15.00 Uhr; Ostersonntag/-Montag jeweils 10 Uhr und 10.30 Uhr. Karfreitag und Ostersonntag an der Kirchentür Gottesdienste zum Mitnehmen.

LENGEDE:

Kirchengemeinde Lengede/Kl. Lafferde: Osterpredigt zum Mitnehmen: Ostersonntag ab 10.30 Uhr vor dem Kirchturm in Lengede und Klein Lafferde; Ostermontag ab

10 Uhr in Klein Lafferde. Weitere geistliche Impulse auf https://lengede.wir-e.de.

Hier finden Sie alle Informationen zum Corona-Virus in .

Hier finden Sie alle Informationen zum Corona-Virus im Landkreis Peine .