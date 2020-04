In Lengede brachen noch nicht ermittelte Täter in eine Schule ein. Ob sie etwas gestohlen haben, ist bisher noch nicht klar.

Lengede. Einbrecher sind in eine Schule in Lengede eingestiegen. Sie durchsuchten diverse Räume, aber ob sie etwas gestohlen haben, ist noch unklar.

Einbrecher steigen in Schule in Lengede ein

Bislang noch nicht ermittelte Täter sind in ein Schulgebäude in Lengede eingebrochen. In der Zeit von vergangenem Montag, 12 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, verschafften sich die Täter dabei auf noch nicht geklärte Weise Zugang zu dem Gebäude an den Straßen An der Realschule und Bodenstedter Weg, wie die Polizei mitteilt.

Sie durchsuchten diverse Räume nach Diebesgut und entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung. Bis dato sei noch nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Dementsprechend kann die Polizei die Höhe des Schadens noch nicht beziffern.

Hinweise an die Polizei Lengede: (05344) 915670.