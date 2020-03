Schulprogramm vom Landkreis für Vechelde, Lengede und Peine

Der Landkreis Peine hat nach eigenen Angaben von 2006 bis 2019 rund 98 Millionen Euro in seine Schulen investiert. Nun stehen die nächsten Ausgaben an. Gerade läuft im Kreishaus ein Pressegespräch mit den Details für das „Schulbauprogramm 2020“. In der Übersicht der Projekte steht unter anderem: Lengede, Mensa Neubau; Lengede, Sporthalle Erweiterung; Ratsgymnasium Peine, Interimsklassenräume; Silberkamp Peine, Erweiterung G9; Vechelde,...